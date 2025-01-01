Меню
Новогодний кинохит
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новый год в филармонии Екатеринбурга: уютные концерты за столиками

Приглашаем вас на уникальные новогодние концерты в Уральской академической филармонии. Погрузитесь в атмосферу праздника с живым звучанием любимых кинохитов на каждом шагу!

Музыкальная программа

В рамках программы прозвучат произведения, которые уже стали неотъемлемой частью новогодних традиций:

  • Вальс из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» – музыка Таривердиева
  • Юмореска из фильма «Зайчик» – Зацепин
  • «Этот мир» из «Женщина, которая поет» – Зацепин
  • «Разговор со счастьем» из «Иван Васильевич меняет профессию» – Дунаевский
  • Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер» – Крылатов
  • «Три белых коня» из «Чародеи» – Островский
  • Вокализ «Трололо» – Дунаевский
  • Марш из «Веселые ребята» – Дунаевский
  • Вальс из «Моя любовь» – Гладков
  • Серенада Трубадура из «Бременские музыканты» – Петров
  • «Утро» из «Служебный роман» – Зацепин
  • «Звенит январская вьюга» из «Иван Васильевич меняет профессию» – Дунаевский
  • Песенка мушкетёров из «Д'Артаньян и три мушкетёра» – Дунаевский
  • «Непогода» из «Мэри Поппинс, до свидания» – Без чего нельзя представить Новый год?

Участники концерта

К вашему вниманию выступят:

  • Уральский академический филармонический оркестр
  • Симфонический хор Свердловской филармонии
  • Алексей Доркин
  • Елена Бирюзова (меццо-сопрано)
  • Алексей Фролов (бас)
  • Илья Фролов (бас)

Не упустите возможность насладиться чудесной музыкой и хорошим настроением в один из самых волшебных периодов года!

Январь
6 января вторник
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4800 ₽
7 января среда
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4200 ₽
8 января четверг
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4200 ₽
9 января пятница
18:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4200 ₽

