Новогодний кинохит

Новый год в филармонии Екатеринбурга: уютные концерты за столиками

Приглашаем вас на уникальные новогодние концерты в Уральской академической филармонии. Погрузитесь в атмосферу праздника с живым звучанием любимых кинохитов на каждом шагу!

Музыкальная программа

В рамках программы прозвучат произведения, которые уже стали неотъемлемой частью новогодних традиций:

Вальс из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» – музыка Таривердиева

– музыка Таривердиева Юмореска из фильма «Зайчик» – Зацепин

– Зацепин «Этот мир» из «Женщина, которая поет» – Зацепин

– Зацепин «Разговор со счастьем» из «Иван Васильевич меняет профессию» – Дунаевский

– Дунаевский Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер» – Крылатов

– Крылатов «Три белых коня» из «Чародеи» – Островский

– Островский Вокализ «Трололо» – Дунаевский

– Дунаевский Марш из «Веселые ребята» – Дунаевский

– Дунаевский Вальс из «Моя любовь» – Гладков

– Гладков Серенада Трубадура из «Бременские музыканты» – Петров

– Петров «Утро» из «Служебный роман» – Зацепин

– Зацепин «Звенит январская вьюга» из «Иван Васильевич меняет профессию» – Дунаевский

– Дунаевский Песенка мушкетёров из «Д'Артаньян и три мушкетёра» – Дунаевский

– Дунаевский «Непогода» из «Мэри Поппинс, до свидания» – Без чего нельзя представить Новый год?

Участники концерта

К вашему вниманию выступят:

Уральский академический филармонический оркестр

Симфонический хор Свердловской филармонии

Алексей Доркин

Елена Бирюзова (меццо-сопрано)

Алексей Фролов (бас)

Илья Фролов (бас)

Не упустите возможность насладиться чудесной музыкой и хорошим настроением в один из самых волшебных периодов года!