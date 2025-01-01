Новогодний кинохит

Новый год в филармонии Екатеринбурга: уютные концерты за столиками
Приглашаем вас на уникальные новогодние концерты в Уральской академической филармонии. Погрузитесь в атмосферу праздника с живым звучанием любимых кинохитов на каждом шагу!
Музыкальная программа
В рамках программы прозвучат произведения, которые уже стали неотъемлемой частью новогодних традиций:
- Вальс из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» – музыка Таривердиева
- Юмореска из фильма «Зайчик» – Зацепин
- «Этот мир» из «Женщина, которая поет» – Зацепин
- «Разговор со счастьем» из «Иван Васильевич меняет профессию» – Дунаевский
- Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер» – Крылатов
- «Три белых коня» из «Чародеи» – Островский
- Вокализ «Трололо» – Дунаевский
- Марш из «Веселые ребята» – Дунаевский
- Вальс из «Моя любовь» – Гладков
- Серенада Трубадура из «Бременские музыканты» – Петров
- «Утро» из «Служебный роман» – Зацепин
- «Звенит январская вьюга» из «Иван Васильевич меняет профессию» – Дунаевский
- Песенка мушкетёров из «Д'Артаньян и три мушкетёра» – Дунаевский
- «Непогода» из «Мэри Поппинс, до свидания» – Без чего нельзя представить Новый год?
Участники концерта
К вашему вниманию выступят:
- Уральский академический филармонический оркестр
- Симфонический хор Свердловской филармонии
- Алексей Доркин
- Елена Бирюзова (меццо-сопрано)
- Алексей Фролов (бас)
- Илья Фролов (бас)
Не упустите возможность насладиться чудесной музыкой и хорошим настроением в один из самых волшебных периодов года!