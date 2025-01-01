Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний киноэкспресс
Киноафиша Новогодний киноэкспресс

Новогодний киноэкспресс

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый год с музыкой кино: уникальный концерт «Новогодний киноэкспресс»

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» приглашает вас на захватывающий праздничный концерт «Новогодний киноэкспресс». В великолепном Доме Кино волшебство большого экрана соединится с великолепием симфонического оркестра. Зрителей ждёт незабываемая атмосфера музыки из любимых фильмов, каждая мелодия вызовет тёплые воспоминания и новые эмоции.

Выступления сюрприза: международные звезды

На одной сцене соберутся выдающиеся исполнители из России, Италии и Армении, среди которых блистательный тенор Микаэль Спадаччини, работающий с лучшими театрами Европы. Яркий акцент добавит харизматичная Лусинэ Макарян — гордость Национального театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна. Сопрано Лусинэ заворожевает сердца публики по всему миру, и её выступления на известных фестивалях только подтверждают это!

Ведущий вечера и увлекательная игра

Праздничную атмосферу создаст знаменитый петербургский ведущий Сергей Прохоров. Он вовлечет публику в увлекательную игру «Блеф-клуб», где обсуждаются темы Нового года, кино и музыки. Это идеальная возможность и для зрителей, и для победителей получить подарки!

Музыкальная программа: шедевры оперного искусства

Музыкальный экспресс в программе включает блистательные арии из творений Римского-Корсакова, Верди и Пуччини. На одной из станций прозвучат фрагменты из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, добавляя новогоднего веселья и радости.

Изысканные музыкальные моменты

Зрители насладятся знаменитым вальсом и трогательным романсом «Я спросил у ясеня» гениального Микаэла Таривердиева, который исполнит благородный баритон Владимир Целебровский, приглашенный солист Мариинского театра. Также прозвучит «Пять минут» из «Карнавальной ночи», которую представит солистка Мариинского театра Карина Чепурнова, обладательница прекрасного лирического сопрано.

Трогательные музыкальные сюрпризы

Особое внимание привлечет музыка Чарли Чаплина из фильма «Огни большого города», что придаст концерту символическое значение. А также восхитительный саундтрек Алана Сильвестри из «Полярного экспресса» украсит вечер.

Угощение перед концертом

Перед началом концерта гостей ожидает приветственный welcome. На территории будет работать ресторан с изысканными деликатесами, что сделает ваше посещение ещё более комфортным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, наполненного радостью и волшебством!

Купить билет на концерт Новогодний киноэкспресс

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
15:00
Дом Кино Санкт-Петербург, Караванная, 12
от 6000 ₽
19:30
Дом Кино Санкт-Петербург, Караванная, 12
от 4500 ₽

В ближайшие дни

Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
18+
Юмор
Чёрный Stand Up ТОПовых комиков Спб и Мск
3 января в 19:00 Стендап-клуб на Белинского
от 1390 ₽
Орган и Дудук при Свечах
6+
Классическая музыка
Орган и Дудук при Свечах
20 декабря в 15:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
20 февраля в 21:00 Квартира 8
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше