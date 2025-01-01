Новый год с музыкой кино: уникальный концерт «Новогодний киноэкспресс»

Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» приглашает вас на захватывающий праздничный концерт «Новогодний киноэкспресс». В великолепном Доме Кино волшебство большого экрана соединится с великолепием симфонического оркестра. Зрителей ждёт незабываемая атмосфера музыки из любимых фильмов, каждая мелодия вызовет тёплые воспоминания и новые эмоции.

Выступления сюрприза: международные звезды

На одной сцене соберутся выдающиеся исполнители из России, Италии и Армении, среди которых блистательный тенор Микаэль Спадаччини, работающий с лучшими театрами Европы. Яркий акцент добавит харизматичная Лусинэ Макарян — гордость Национального театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна. Сопрано Лусинэ заворожевает сердца публики по всему миру, и её выступления на известных фестивалях только подтверждают это!

Ведущий вечера и увлекательная игра

Праздничную атмосферу создаст знаменитый петербургский ведущий Сергей Прохоров. Он вовлечет публику в увлекательную игру «Блеф-клуб», где обсуждаются темы Нового года, кино и музыки. Это идеальная возможность и для зрителей, и для победителей получить подарки!

Музыкальная программа: шедевры оперного искусства

Музыкальный экспресс в программе включает блистательные арии из творений Римского-Корсакова, Верди и Пуччини. На одной из станций прозвучат фрагменты из оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса, добавляя новогоднего веселья и радости.

Изысканные музыкальные моменты

Зрители насладятся знаменитым вальсом и трогательным романсом «Я спросил у ясеня» гениального Микаэла Таривердиева, который исполнит благородный баритон Владимир Целебровский, приглашенный солист Мариинского театра. Также прозвучит «Пять минут» из «Карнавальной ночи», которую представит солистка Мариинского театра Карина Чепурнова, обладательница прекрасного лирического сопрано.

Трогательные музыкальные сюрпризы

Особое внимание привлечет музыка Чарли Чаплина из фильма «Огни большого города», что придаст концерту символическое значение. А также восхитительный саундтрек Алана Сильвестри из «Полярного экспресса» украсит вечер.

Угощение перед концертом

Перед началом концерта гостей ожидает приветственный welcome. На территории будет работать ресторан с изысканными деликатесами, что сделает ваше посещение ещё более комфортным.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, наполненного радостью и волшебством!