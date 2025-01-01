Спектакль Новогодний кавардак или Приключения подковы

Меню
Новогодний кавардак или Приключения подковы
6+
Возраст 6+

О спектакле

Новогоднее театрализованное представление в Крылатском

19 и 20 декабря в 17:00 в Центре по адресу ул. Крылатские холмы, д. 49 состоится театрализованное представление «Новогодний кАВАРДАК или приключения ПОДКОВЫ».

Что вас ожидает на спектакле?

  • Атмосфера праздника с первых минут нахождения в Центре.
  • Современные фотозоны для создания ярких новогодних снимков. 
  • «Арт-ярмарка» мастеров декоративно-прикладного творчества — здесь вы найдете уникальные сувениры и подарки ручной работы.
  • Интерактивные игры и конкурсы, в которых каждый зритель становится участником спектакля.
  • Профессиональная игра актеров, которые подарят вам незабываемые моменты.
  • Уникальный Дед Мороз, который удивит всех настоящими фокусами!

Подарите детям настоящее волшебство

Это идеальный способ создать для детей незабываемые эмоции в преддверии самого волшебного праздника — Нового года! Мы ждем вас на нашем представлении!

