Спектакль Новогодний кавардак или Приключения подковы

Новогоднее театрализованное представление в Крылатском

19 и 20 декабря в 17:00 в Центре по адресу ул. Крылатские холмы, д. 49 состоится театрализованное представление «Новогодний кАВАРДАК или приключения ПОДКОВЫ».

Что вас ожидает на спектакле?

Атмосфера праздника с первых минут нахождения в Центре.

Современные фотозоны для создания ярких новогодних снимков.

«Арт-ярмарка» мастеров декоративно-прикладного творчества — здесь вы найдете уникальные сувениры и подарки ручной работы.

Интерактивные игры и конкурсы, в которых каждый зритель становится участником спектакля.

Профессиональная игра актеров, которые подарят вам незабываемые моменты.

, которые подарят вам незабываемые моменты. Уникальный Дед Мороз, который удивит всех настоящими фокусами!

Подарите детям настоящее волшебство

Это идеальный способ создать для детей незабываемые эмоции в преддверии самого волшебного праздника — Нового года! Мы ждем вас на нашем представлении!