Спектакль Новогодний кавардак или Приключения подковы

Новогоднее театрализованное представление в Крылатском
19 и 20 декабря в 17:00 в Центре по адресу ул. Крылатские холмы, д. 49 состоится театрализованное представление «Новогодний кАВАРДАК или приключения ПОДКОВЫ».
Что вас ожидает на спектакле?
- Атмосфера праздника с первых минут нахождения в Центре.
- Современные фотозоны для создания ярких новогодних снимков.
- «Арт-ярмарка» мастеров декоративно-прикладного творчества — здесь вы найдете уникальные сувениры и подарки ручной работы.
- Интерактивные игры и конкурсы, в которых каждый зритель становится участником спектакля.
- Профессиональная игра актеров, которые подарят вам незабываемые моменты.
- Уникальный Дед Мороз, который удивит всех настоящими фокусами!
Подарите детям настоящее волшебство
Это идеальный способ создать для детей незабываемые эмоции в преддверии самого волшебного праздника — Нового года! Мы ждем вас на нашем представлении!