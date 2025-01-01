Спектакль Новогодний кавардак или приключения подковы

Новогоднее представление в Крылатском

Скоро в Центре пройдет новогоднее театрализованное представление «Новогодний кавардак или приключения подковы». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для детей и взрослых!

Что вас ждет?

Атмосфера праздника — с первых минут нахождения в Центре вы почувствуете волшебное предвкушение Нового года.

Современные фотозоны — отличный способ запечатлеть яркие моменты с любимыми героями.

Арт-ярмарка — сможете порадовать себя и близких уникальными сувенирами и подарками, созданными мастерами декоративно-прикладного творчества.

Интерактивные игры и конкурсы — каждый зритель станет важной частью представления!

Профессиональная игра актеров — вас ждут талантливые исполнители, которые подарят незабываемые эмоции.

Уникальный Дед Мороз — особенный персонаж с настоящими фокусами, который удивит и развеселит всех.

Это идеальный способ подарить детям незабываемые эмоции в преддверии самого волшебного праздника — Нового года! Мы ждем вас!