Новогодний кавардак или приключения подковы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний кавардак или приключения подковы

Спектакль Новогодний кавардак или приключения подковы

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новогоднее представление в Крылатском

Скоро в Центре пройдет новогоднее театрализованное представление «Новогодний кавардак или приключения подковы». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для детей и взрослых!

Что вас ждет?

  • Атмосфера праздника — с первых минут нахождения в Центре вы почувствуете волшебное предвкушение Нового года.
  • Современные фотозоны — отличный способ запечатлеть яркие моменты с любимыми героями.
  • Арт-ярмарка — сможете порадовать себя и близких уникальными сувенирами и подарками, созданными мастерами декоративно-прикладного творчества.
  • Интерактивные игры и конкурсы — каждый зритель станет важной частью представления!
  • Профессиональная игра актеров — вас ждут талантливые исполнители, которые подарят незабываемые эмоции.
  • Уникальный Дед Мороз — особенный персонаж с настоящими фокусами, который удивит и развеселит всех.

Это идеальный способ подарить детям незабываемые эмоции в преддверии самого волшебного праздника — Нового года! Мы ждем вас!

Купить билет на спектакль Новогодний кавардак или приключения подковы

Помощь с билетами
Декабрь
19 декабря пятница
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1000 ₽
20 декабря суббота
17:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1000 ₽

