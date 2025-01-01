Новогодний калейдоскоп: музыкальный вечер на сцене Музея Прокофьева

В программе «Новогодний калейдоскоп» зрителей ждет яркая палитра знаменитых струнных квартетов разных эпох. Музыканты исполнят классические хиты, включая произведения Петра Ильича Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта. Кульминацией вечера станет сольное выступление Германа Югая в Концерте для гитары и струнных Антонио Вивальди.

Исполнители вечера

Струнный квартет «Максима» Дмитрий Филипченко — скрипка Мария Касаткина — скрипка Наталья Югай — альт Елена Голдобина — виолончель

Герман Югай — гитара, лауреат международных конкурсов

Программа

Гостям будут предложены не только классические произведения, но и редкие композиции, которые позволят открыть для себя новые грани знакомых мелодий. Музыка вечера создаст атмосферу волшебства и праздника, соответствующую времени года.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальным исполнением!