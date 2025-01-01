Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний калейдоскоп
Киноафиша Новогодний калейдоскоп

Новогодний калейдоскоп

12+
Возраст 12+

О концерте

Дмитрий Григорьев, Никита Яковлев. Новогодний концерт с душой

Приглашаем вас на невероятный концерт, где встретятся музыкальные таланты Дмитрий Григорьев и Николай Яковлев. Дмитрий, яркий московский гитарист и автор музыки, порадует зрителей своими мелодиями, а Николай, виртуоз игры на контрабасе, создаст незабываемую атмосферу музыкального единства.

Программа вечера

В программе концерта — любимые песни, которые все смогут спеть хором, солнечные гитарные мелодии, а также стихи о счастье и откровенные душевные разговоры. Формат вечера обещает удивить своей теплотой и близостью.

Голос концерта

Юлия Орлова станет голосом концерта, она украсит каждое выступление своим неподражаемым стилем и харизмой. Не упустите шанс присоединиться к этому музыкальному празднику!

О поисках счастья

Концерт также вдохновит зрителей на размышления о счастье. Как говорит один из персонажей: «Счастье! Это, наверное, что-то очень большое и хорошее!». Вспоминая детские мечты и новогодние ожидания, мы начали искать его в повседневной жизни.

Что же такое счастье? Это то, что может быть рядом, и иногда достаточно просто открыться новому, чтобы его найти. Не упустите возможность найти свою порцию радости на этом концерте!

Купить билет на концерт Новогодний калейдоскоп

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
19:00
ТМИН Краснодар, Красная, 180/3
от 900 ₽
26 декабря пятница
19:00
ТМИН Краснодар, Красная, 180/3
от 900 ₽

В ближайшие дни

НеСовсем стендап
16+
Юмор
НеСовсем стендап
12 декабря в 22:00 Ринго
от 400 ₽
Please, StandUp
16+
Юмор
Please, StandUp
26 декабря в 20:00 Ринго
от 600 ₽
Нигатив & хип-хоп классика
16+
Хип-хоп
Нигатив & хип-хоп классика
29 января в 20:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше