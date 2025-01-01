Новогодний калейдоскоп

Дмитрий Григорьев, Никита Яковлев. Новогодний концерт с душой

Приглашаем вас на невероятный концерт, где встретятся музыкальные таланты Дмитрий Григорьев и Николай Яковлев. Дмитрий, яркий московский гитарист и автор музыки, порадует зрителей своими мелодиями, а Николай, виртуоз игры на контрабасе, создаст незабываемую атмосферу музыкального единства.

Программа вечера

В программе концерта — любимые песни, которые все смогут спеть хором, солнечные гитарные мелодии, а также стихи о счастье и откровенные душевные разговоры. Формат вечера обещает удивить своей теплотой и близостью.

Голос концерта

Юлия Орлова станет голосом концерта, она украсит каждое выступление своим неподражаемым стилем и харизмой. Не упустите шанс присоединиться к этому музыкальному празднику!

О поисках счастья

Концерт также вдохновит зрителей на размышления о счастье. Как говорит один из персонажей: «Счастье! Это, наверное, что-то очень большое и хорошее!». Вспоминая детские мечты и новогодние ожидания, мы начали искать его в повседневной жизни.

Что же такое счастье? Это то, что может быть рядом, и иногда достаточно просто открыться новому, чтобы его найти. Не упустите возможность найти свою порцию радости на этом концерте!