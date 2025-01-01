Шоу-спектакль «Новогодний Кабачок» в Московском академическом театре сатиры

По многочисленным просьбам зрителей, на сцене Московского академического театра сатиры вновь состоится шоу-спектакль «Новогодний Кабачок». Это яркое продолжение знаменитого «Кабачка 13 стульев», который когда-то стал культовым явлением на телевидении. Теперь же зрители смогут вновь погрузиться в атмосферу праздника, юмора и музыки в новом формате.

Что вас ждет на «Новогоднем Кабачке»?

Импровизация и феерия : спектакль, который невозможно предсказать, с танцевальными, вокальными и музыкальными номерами.

: спектакль, который невозможно предсказать, с танцевальными, вокальными и музыкальными номерами. Добрый юмор с легкой ноткой хулиганства : знакомые персонажи из любимых фильмов подарят зрителям массу веселья.

: знакомые персонажи из любимых фильмов подарят зрителям массу веселья. Праздничная атмосфера: каждый номер становится частью незабываемого шоу, которое превращает вечер в настоящий праздник.

Постановочная труппа:

Руководители постановки : Сергей Землянский, Антон Буглак, Илья Малаков, Карина Муса

: Сергей Землянский, Антон Буглак, Илья Малаков, Карина Муса Режиссёр : Антон Буглак

: Антон Буглак Хореограф : Сергей Землянский

: Сергей Землянский Художник : Максим Оберзков

: Максим Оберзков Музыкальный руководитель : Андрей Рубцов

: Андрей Рубцов Педагог по вокалу : Алла Тарасова

: Алла Тарасова Помощник режиссера: Наталья Александрова

Этот спектакль подарит вам незабываемые эмоции и подарит атмосферу настоящего праздника, который запомнится надолго!