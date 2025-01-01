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Новогодний кабачок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний кабачок

Спектакль Новогодний кабачок

Постановка
Театр Сатиры 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шоу-спектакль «Новогодний Кабачок» в Московском академическом театре сатиры

По многочисленным просьбам зрителей, на сцене Московского академического театра сатиры вновь состоится шоу-спектакль «Новогодний Кабачок». Это яркое продолжение знаменитого «Кабачка 13 стульев», который когда-то стал культовым явлением на телевидении. Теперь же зрители смогут вновь погрузиться в атмосферу праздника, юмора и музыки в новом формате.

Что вас ждет на «Новогоднем Кабачке»?

  • Импровизация и феерия: спектакль, который невозможно предсказать, с танцевальными, вокальными и музыкальными номерами.
  • Добрый юмор с легкой ноткой хулиганства: знакомые персонажи из любимых фильмов подарят зрителям массу веселья.
  • Праздничная атмосфера: каждый номер становится частью незабываемого шоу, которое превращает вечер в настоящий праздник.

Постановочная труппа:

  • Руководители постановки: Сергей Землянский, Антон Буглак, Илья Малаков, Карина Муса
  • Режиссёр: Антон Буглак
  • Хореограф: Сергей Землянский
  • Художник: Максим Оберзков
  • Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов
  • Педагог по вокалу: Алла Тарасова
  • Помощник режиссера: Наталья Александрова

Этот спектакль подарит вам незабываемые эмоции и подарит атмосферу настоящего праздника, который запомнится надолго!

 

Режиссер
Антон Буглак
В ролях
Вероника Агапова
Моряна Анттонен-Шестакова
Антон Буглак
Станислав Буров
Юрий Васильев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
20:00 от 1000 ₽
28 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
20:00 от 1000 ₽
30 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
20:00 от 1000 ₽
31 декабря
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1000 ₽

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