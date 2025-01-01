Шоу-спектакль «Новогодний Кабачок» в Московском академическом театре сатиры
По многочисленным просьбам зрителей, на сцене Московского академического театра сатиры вновь состоится шоу-спектакль «Новогодний Кабачок». Это яркое продолжение знаменитого «Кабачка 13 стульев», который когда-то стал культовым явлением на телевидении. Теперь же зрители смогут вновь погрузиться в атмосферу праздника, юмора и музыки в новом формате.
Что вас ждет на «Новогоднем Кабачке»?
- Импровизация и феерия: спектакль, который невозможно предсказать, с танцевальными, вокальными и музыкальными номерами.
- Добрый юмор с легкой ноткой хулиганства: знакомые персонажи из любимых фильмов подарят зрителям массу веселья.
- Праздничная атмосфера: каждый номер становится частью незабываемого шоу, которое превращает вечер в настоящий праздник.
Постановочная труппа:
- Руководители постановки: Сергей Землянский, Антон Буглак, Илья Малаков, Карина Муса
- Режиссёр: Антон Буглак
- Хореограф: Сергей Землянский
- Художник: Максим Оберзков
- Музыкальный руководитель: Андрей Рубцов
- Педагог по вокалу: Алла Тарасова
- Помощник режиссера: Наталья Александрова
Этот спектакль подарит вам незабываемые эмоции и подарит атмосферу настоящего праздника, который запомнится надолго!