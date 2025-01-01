Меню
Новогодний хоровод
12+
Новогоднее торжество в Нижегородском планетарии

Нижегородский планетарий им. Г.М. Гречко приглашает вас на уникальное новогоднее мероприятие - «Новогодний хоровод». Это концерт, который подарит зрителям атмосферу волшебства и радости в преддверии праздников.

«Новогодний хоровод» — это не просто концерт, а зрелище, которое включает в себя музыку, световые эффекты и праздничные элементы. Здесь будет представлено множество новогодних и рождественских мелодий, которые позволят погрузиться в магию праздника.

Не упустите возможность стать частью этого новогоднего волшебства! Приходите насладиться музыкой и атмосферой праздника в Нижегородский планетарий.

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1100 ₽
26 декабря пятница
19:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1100 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
от 1000 ₽

