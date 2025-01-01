Меню
Новогодний хит. Брасс коктейль-холл
Киноафиша Новогодний хит. Брасс коктейль-холл

Новогодний хит. Брасс коктейль-холл

12+
Возраст 12+

О концерте

Классика в исполнении Кубанского духового оркестра

В фойе Краснодарского музыкального театра «Премьера» состоится концерт Государственного кубанского духового оркестра. Это уникальное событие подарит зрителям возможность насладиться живой музыкой в уютной атмосфере театра.

Программа концерта

На концерте вы сможете услышать как классические произведения, так и современные композиции. В программе ожидаются выделяющиеся номера, которые порадуют даже самых искушенных слушателей. Концерт обещает быть разнообразным и насыщенным, поэтому не пропустите возможность увидеть выступление вживую.

Почему стоит посетить

Концерт проводит оркестр, который известен своим высоким уровнем исполнительского мастерства. Посещение такого мероприятия станет отличным способом провести вечер в кругу единомышленников и насладиться качественной музыкой. Зрители смогут испытать эмоции, которые дарит только живое исполнение художественных произведений.

Не упустите шанс стать частью уникальной музыкальной атмосферы в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»!

Купить билет на концерт Новогодний хит. Брасс коктейль-холл

Декабрь
Январь
19 декабря пятница
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 900 ₽
26 декабря пятница
19:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 900 ₽
2 января пятница
16:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 900 ₽

