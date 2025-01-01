Новогодний голубой огонек

Настоящий «Голубой огонек» — в этом году вживую!

Мандарины, салаты, шампанское, наряженная ёлка и подарки — атмосфера праздника создана. Но чего-то не хватает... Конечно же, старого доброго «Голубого огонька»! Эта легендарная передача — неотъемлемая часть новогодних праздников и главная традиция для множества россиян. Новый год без «Голубого огонька» — как оливье без майонеза.

Новый формат

Традиции важны, но мы предлагаем немного изменить привычный ход вещей: забудьте про телевизионный просмотр и присоединяйтесь к живому «Голубому огоньку»! 29 и 30 декабря 2023 года культурный центр «Меридиан» превращается в эпицентр новогоднего веселья, приглашая вас на незабываемое шоу.

Песни, шоу и настоящая новогодняя атмосфера

В этот раз «Голубой огонек» будет в традиционном формате: живое исполнение популярных новогодних песен, увлекательное шоу и уникальная атмосфера. Забудьте о фонограммах и записи — все будет исключительно живым! Мы собрали лучших эстрадных артистов, которые подарят вам настоящее волшебство, исполнив самые любимые народом праздничные хиты.

Много музыки и ярких гостей

С учетом масштабности праздника, на сцене будут не только вокальные исполнители, но и другие музыкальные гости, готовые поразить вас своим талантом и энергетикой.

Подлинная новогодняя магия

Окунитесь в атмосферу настоящего новогоднего чуда и в полной мере насладитесь живым «Голубым огоньком»! Это будет совершенно необычный подарок от Деда Мороза, который вам стоит принять.

Детали мероприятия

Дата: 29 и 30 декабря 2023

Место: культурный центр «Меридиан»

Автор идеи: Евгения Шубарева

Продюсер: Дмитрий Сибирцев