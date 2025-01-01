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Новогодний голубой огонек
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний голубой огонек

Новогодний голубой огонек

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Настоящий «Голубой огонек» — в этом году вживую!

Мандарины, салаты, шампанское, наряженная ёлка и подарки — атмосфера праздника создана. Но чего-то не хватает... Конечно же, старого доброго «Голубого огонька»! Эта легендарная передача — неотъемлемая часть новогодних праздников и главная традиция для множества россиян. Новый год без «Голубого огонька» — как оливье без майонеза.

Новый формат 
Традиции важны, но мы предлагаем немного изменить привычный ход вещей: забудьте про телевизионный просмотр и присоединяйтесь к живому «Голубому огоньку»! 29 и 30 декабря 2023 года культурный центр «Меридиан» превращается в эпицентр новогоднего веселья, приглашая вас на незабываемое шоу.

Песни, шоу и настоящая новогодняя атмосфера
В этот раз «Голубой огонек» будет в традиционном формате: живое исполнение популярных новогодних песен, увлекательное шоу и уникальная атмосфера. Забудьте о фонограммах и записи — все будет исключительно живым! Мы собрали лучших эстрадных артистов, которые подарят вам настоящее волшебство, исполнив самые любимые народом праздничные хиты.

Много музыки и ярких гостей
С учетом масштабности праздника, на сцене будут не только вокальные исполнители, но и другие музыкальные гости, готовые поразить вас своим талантом и энергетикой.

Подлинная новогодняя магия
Окунитесь в атмосферу настоящего новогоднего чуда и в полной мере насладитесь живым «Голубым огоньком»! Это будет совершенно необычный подарок от Деда Мороза, который вам стоит принять.

Детали мероприятия
Дата: 29 и 30 декабря 2023
Место: культурный центр «Меридиан»
Автор идеи: Евгения Шубарева
Продюсер: Дмитрий Сибирцев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽
29 декабря
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4
19:00 от 1000 ₽
30 декабря
Останкино Москва, Академика Королева, 15, корп. 2
19:00 от 1000 ₽

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