Новогодний голубой огонек. Советский гастроужин

Возвращение в 1987 год: новогодний концерт в Казани

Как часто мы ностальгируем и вспоминаем о прошлых временах. В этом году мы предлагаем вам ненадолго вернуться в атмосферу 1987 года. Приглашаем вас стать частью праздничного концерта, который перенесет вас в эпоху хитов 80-х!

Новогодние воспоминания

Помните, как мы собирались за новогодним столом и смотрели «Голубой огонёк»? Теперь у вас есть возможность не только вспомнить, но и ощутить атмосферу того времени. Концерт включает живое исполнение популярных хитов 80-х, которые несомненно поднимут вам настроение!

Закулисная жизнь артистов

Вы сможете увидеть закулисную жизнь и интриги артистов, что добавит особый шарм к вашему вечеру. Это уникальная возможность стать частью шоу, наблюдая за тем, как его создают.

Гастрономический комплимент

В стоимость входного билета включены новогодние закуски, салат и горячее блюдо, что сделает ваш вечер ещё более вкусным. Обратите внимание: бар будет работать, однако напитки не входят в стоимость билета.

Не упустите шанс насладиться атмосферой 1987 года и провести вечеринку, полную радости, музыки и ностальгии!

Декабрь
31 декабря среда
22:00
Театр Даниила Миронова Казань, Баумана, 70
от 10000 ₽

