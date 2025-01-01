Меню
Новогодний Гала-концерт
Билеты от 3000₽
Новогодний Гала-концерт

Новогодний Гала-концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 3000₽

О концерте

Новый год с Новой Оперой: Гала-концерт!

До Нового года остаются считанные часы. Москва сверкает миллионами разноцветных огней, а люди спешат купить подарки и завершить дела, запланированные на уходящий год. В этой предпраздничной суете иногда так необходимо просто отдохнуть и насладиться музыкой!

Разнообразие оперного жанра

Программа Новогоднего Гала-концерта охватывает всё разнообразие оперного жанра. Каждый зритель сможет найти что-то на свой вкус — от классических арий до современных музыкальных произведений. Это уникальная возможность погрузиться в мир оперного искусства и пережить неповторимые эмоции.

Театральная атмосфера

Встречайте Новый год с Новой Оперой! Окунитесь в атмосферу праздника, поддайтесь обаянию великой музыки и насладитесь великолепием сценического исполнения. Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания в компании друзей и близких!

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 3000 ₽

