Новогодний Гала-концерт

Новый год с Новой Оперой: Гала-концерт!

До Нового года остаются считанные часы. Москва сверкает миллионами разноцветных огней, а люди спешат купить подарки и завершить дела, запланированные на уходящий год. В этой предпраздничной суете иногда так необходимо просто отдохнуть и насладиться музыкой!

Разнообразие оперного жанра

Программа Новогоднего Гала-концерта охватывает всё разнообразие оперного жанра. Каждый зритель сможет найти что-то на свой вкус — от классических арий до современных музыкальных произведений. Это уникальная возможность погрузиться в мир оперного искусства и пережить неповторимые эмоции.

Театральная атмосфера

Встречайте Новый год с Новой Оперой! Окунитесь в атмосферу праздника, поддайтесь обаянию великой музыки и насладитесь великолепием сценического исполнения. Не упустите шанс создать незабываемые воспоминания в компании друзей и близких!