Новогодний гала-концерт лауреатов (фортепиано): Л. Чефанов, И. Чепкин, К. Шоломицкий

Новогодний гала-концерт молодых пианистов в Москве

25 декабря в 19:00 усадьба Прове-Калиш станет местом встречи любителей изысканной музыки. В этот вечер на сцену выйдут молодые талантливые пианисты, многократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов:

Лев Чефанов - лауреат I премии Международного конкурса «Балтийская дюна», г. Калининград (2025).

- лауреат I премии Международного конкурса «Балтийская дюна», г. Калининград (2025). Иван Чепкин - лауреат I премии международного юношеского конкурса Шопена в Лугано (2025).

- лауреат I премии международного юношеского конкурса Шопена в Лугано (2025). Константин Шоломицкий - лауреат I премии Международного конкурса Стравинского, г. Санкт-Петербург (2023).

Программа концерта

Зрителей ждет насыщенная программа из произведений величайших композиторов:

Лев Чефанов: Бах. Прелюдия и фуга ре минор, ХТК, II том, П. Чайковский. Юмореска ор. 10 №2, В.А. Моцарт. Соната №18 ре мажор К.576, Ф. Шопен. Этюды op. 25 № 13, 14, 18, 19

Бах. Прелюдия и фуга ре минор, ХТК, II том, П. Чайковский. Юмореска ор. 10 №2, В.А. Моцарт. Соната №18 ре мажор К.576, Ф. Шопен. Этюды op. 25 № 13, 14, 18, 19 Иван Чепкин: Ф. Шопен. Баллада №4 фа минор, ор. 52, С. Рахманинов. Соната №2 си бемоль минор, op. 36

Ф. Шопен. Баллада №4 фа минор, ор. 52, С. Рахманинов. Соната №2 си бемоль минор, op. 36 Константин Шоломицкий: К. Дебюсси. Остров радости, П. Чайковский. Романс фа минор, соч. 5, Ф. Лист. Трансцендентный этюд №10, С. Рахманинов. Прелюдии op. 32: си мажор, соль-диез минор, ре-бемоль мажор, М. Балакирев. Восточная фантазия "Исламей", соч. 18

(В программе возможны небольшие изменения.)

Усадьба Прове-Калиш: исторический контекст

Место проведения концерта — усадьба Прове-Калиш. Это шедевр архитектуры французского неоренессанса, построенный в 1895 году по указу Иоганна Прове для своих детей. Здесь сохраняется атмосфера роскоши и утонченности эпохи La Belle Époque, а каждая деталь интерьера наполняет пространство историей и очарованием прошлого века.

Ведущая концерта

Специальной гостьей вечера станет актриса театра и кино Ирина Язвинская. Она расскажет зрителям интересные факты о произведениях и композиторах, придавая концерту особый шарм.

Этот вечер станет незабываемым подарком для всех ценителей искусства! Не упустите возможность насладиться музыкой в стенах изысканной старинной усадьбы.