Новогодний гала-концерт лауреатов (фортепиано): Л. Чефанов, И. Чепкин, К. Шоломицкий

25 декабря в 19:00 усадьба Прове-Калиш станет местом встречи любителей изысканной музыки. В этот вечер на сцену выйдут молодые талантливые пианисты, многократные лауреаты всероссийских и международных конкурсов:
Зрителей ждет насыщенная программа из произведений величайших композиторов:
(В программе возможны небольшие изменения.)
Место проведения концерта — усадьба Прове-Калиш. Это шедевр архитектуры французского неоренессанса, построенный в 1895 году по указу Иоганна Прове для своих детей. Здесь сохраняется атмосфера роскоши и утонченности эпохи La Belle Époque, а каждая деталь интерьера наполняет пространство историей и очарованием прошлого века.
Специальной гостьей вечера станет актриса театра и кино Ирина Язвинская. Она расскажет зрителям интересные факты о произведениях и композиторах, придавая концерту особый шарм.
Этот вечер станет незабываемым подарком для всех ценителей искусства! Не упустите возможность насладиться музыкой в стенах изысканной старинной усадьбы.