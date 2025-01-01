Новогодний фейерверк

Музыкальный фейерверк в зале органной и камерной музыки

В зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской состоится концерт «Музыкальный фейерверк». В этот вечер вы сможете насладиться потрясающей игрой настоящих виртуозов.

Программа концерта

В программе прозвучат произведения великих классиков и современных композиторов. Вы услышите известные фрагменты произведений Моцарта, Вивальди, Бетховена, Чайковского, Римского-Корсакова и Мусоргского. Также будут представлены композиции из советских кинофильмов и спектаклей 20-го века, а также эстрадные произведения в оригинальной аранжировке.

Искусство музыкантов

Музыканты оркестра активно участвуют в театральных постановках, балете и концертах филармонии. Все они неоднократно становились лауреатами музыкальных премий и принимали участие в фестивалях и конкурсах международного уровня.

Подарите себе праздник музыки

Не упустите возможность подарить себе подлинное удовольствие от звучания музыкальных шедевров в превосходном исполнении. Ждем вас на этом незабываемом концерте!