Новогодний фестиваль
Киноафиша Новогодний фестиваль

Новогодний фестиваль

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний джаз в сердце Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится новогодний фестиваль, который порадует любителей этого жанра. На сцене выступит Jazz Philharmonic Orchestra — ведущий джазовый оркестр России. Также в программе примет участие Виктория Урусова, заслуженная артистка России, известная своим ярким исполнением.

Фестиваль джазовой музыки

Новогодний фестиваль предложит зрителям широкий спектр джазовых мелодий, создавая при этом праздничную атмосферу. Отличная акустика зала позволит насладиться каждым произведением в полном объёме, а живое исполнение добавит уникальности каждому номеру. Это событие станет отличным вариантом для тех, кто хочет провести вечер в компании качественной музыки.

Как пережить атмосферу праздника

Фестиваль будет интересен не только знатокам джаза, но и тем, кто просто хочет насладиться живым выступлением в праздничной обстановке. Уникальные аранжировки и зажигательные ритмы создадут атмосферу, в которой каждая мелодия будет восприниматься по-новому.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться джазом в одном из лучших залов страны!

Январь
15 января четверг
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽
16 января пятница
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽
17 января суббота
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽
18 января воскресенье
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

