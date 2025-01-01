Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт

Приглашаем всех, кто хочет получить заряд бодрости и хорошего настроения, на уникальный новогодний вечер, наполненный юмором и весельем! 31 декабря в 19:30 на сцене ЦКИ «Меридиан» состоится музыкально-юмористический гала-концерт «Новогоднего Фестиваля юмора», который обещает стать ярким завершением года.
Лучшие юмористы страны
На концерте выступят лучшие юмористы страны, представители разных форм и разновидностей юмористического жанра. Вас порадуют своими номерами и репризами участники популярных телепрограмм: «Смеяться разрешается», «Аншлаг», «Парад юмора», «Измайловский Парк» и других.
Звезды на сцене
Ведущий концерта — Сергей Дроботенко. Также своё участие уже подтвердили звезды юмора: Елена Воробей, Геннадий Ветров, Евгений Петросян, Игорь Христенко и многие другие известные артисты. Вас ждут неповторимые выступления и незабываемое новогоднее настроение!
Продолжительность концерта и детали
Концерт пройдет в рамках «Новогоднего Фестиваля Юмора» и продлится около 2-х часов без антракта.