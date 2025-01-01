Меню
Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт
Билеты от 1500₽
Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт

Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новогодний вечер с зарядом бодрости и веселья

Приглашаем всех, кто хочет получить заряд бодрости и хорошего настроения, на уникальный новогодний вечер, наполненный юмором и весельем! 31 декабря в 19:30 на сцене ЦКИ «Меридиан» состоится музыкально-юмористический гала-концерт «Новогоднего Фестиваля юмора», который обещает стать ярким завершением года.

Лучшие юмористы страны
На концерте выступят лучшие юмористы страны, представители разных форм и разновидностей юмористического жанра. Вас порадуют своими номерами и репризами участники популярных телепрограмм: «Смеяться разрешается», «Аншлаг», «Парад юмора», «Измайловский Парк» и других.

Звезды на сцене
Ведущий концерта — Сергей Дроботенко. Также своё участие уже подтвердили звезды юмора: Елена Воробей, Геннадий Ветров, Евгений Петросян, Игорь Христенко и многие другие известные артисты. Вас ждут неповторимые выступления и незабываемое новогоднее настроение!

Продолжительность концерта и детали
Концерт пройдет в рамках «Новогоднего Фестиваля Юмора» и продлится около 2-х часов без антракта.

Купить билет на концерт

Расписание

31 декабря
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:30 от 1500 ₽

Фотографии

Новогодний Фестиваль Юмора. Гала-концерт

