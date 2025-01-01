Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний этикет: вкус и послевкусие. Традиции и современность
Киноафиша Новогодний этикет: вкус и послевкусие. Традиции и современность

Новогодний этикет: вкус и послевкусие. Традиции и современность

12+
Возраст 12+

О выставке

Новогодняя лекция в Рязанском театре драмы

Лектор: Элла Дронова — тренер-консультант по современному этикету, протоколу, кросс-культурным коммуникациям и риторике.

Темы лекции

  • Как Романовы научили россиян отмечать Новый год.
  • Почему новогодние праздники становятся семейными традициями.
  • Как уловить атмосферу праздника: когда горит, когда любит, когда дышит.
  • Приглашения и поздравления: как их правильно оформлять.
  • Убранство стола — жест признания в любви к семье и её истории.
  • Гастрономические предпочтения гостей: как учитывать их при подготовке.
  • Культовые угощения на новогоднем и рождественском столе: от Петра I до современности.
  • Как стать желанным гостем: правила посещения новогодних мероприятий без неловкости.
  • Подарок как сентимент: что и как дарить.
  • Как одеться по дресс-коду, чтобы избежать стресса.
  • Общение за столом: тематика беседы, чтобы вечер прошёл интересно.
  • Посещение культовых балетов — «Щелкунчик» и «Снегурочка» — как способ встретить Новый год с искусством.

Заключение

Новогодние традиции Рязанского театра драмы: как пространство искусства становится частью праздничной культуры региона.

Купить билет на выставка Новогодний этикет: вкус и послевкусие. Традиции и современность

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
23 декабря вторник
19:30
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 1600 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше