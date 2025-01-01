Новогодний концерт в Краснодаре

5 января 2026 года в Филармонии им. Пономаренко пройдет яркое и незабываемое событие — новогодний эстрадный гала-концерт. Это великолепное выступление станет настоящим украшением начала нового года и подарит зрителям атмосферу праздника и радости.

Участники концерта

На сцене выступят солисты филармонии, которые представят разнообразные музыкальные номера. Оживляющий ритм придаст концерту Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением талантливого дирижера Михаила Готлиба.

Что ожидать

Гала-концерт обещает стать настоящей феерией музыки и танцев, объединяя классические произведения и современные хиты. Зрителей ждут оригинальные аранжировки, яркие костюмы и захватывающие номера, которые не оставят равнодушными никого.

Полезная информация

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства и насладиться талантливым исполнением артистов. Приходите и разделите радость праздника с близкими и друзьями!