Новогодний эстрадный гала-концерт
6+
О концерте

Новогодний концерт в Краснодаре

5 января 2026 года в Филармонии им. Пономаренко пройдет яркое и незабываемое событие — новогодний эстрадный гала-концерт. Это великолепное выступление станет настоящим украшением начала нового года и подарит зрителям атмосферу праздника и радости.

Участники концерта

На сцене выступят солисты филармонии, которые представят разнообразные музыкальные номера. Оживляющий ритм придаст концерту Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением талантливого дирижера Михаила Готлиба.

Что ожидать

Гала-концерт обещает стать настоящей феерией музыки и танцев, объединяя классические произведения и современные хиты. Зрителей ждут оригинальные аранжировки, яркие костюмы и захватывающие номера, которые не оставят равнодушными никого.

Полезная информация

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу новогоднего волшебства и насладиться талантливым исполнением артистов. Приходите и разделите радость праздника с близкими и друзьями!

Январь
5 января понедельник
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

