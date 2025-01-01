Меню
Новогодний экспресс
Киноафиша Новогодний экспресс

Новогодний экспресс

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О концерте

Новогодний праздник в Омском Музыкальном театре

Стрелки часов крутятся все быстрее, приближая самый долгожданный праздник декабря. Музыкальный театр приглашает вас на «Новогодний Экспресс», который уже готов закружить вас в хороводе блистательных номеров из любимых оперетт, мировых мюзиклов и знакомых мелодий эстрады.

Загляните в мир музыки и танца

Вы окажетесь в захватывающем музыкальном представлении, где остроумные куплеты, зажигательные танцы и роскошные голоса соединятся, создавая неописуемую атмосферу праздника. В одном концерте собраны все грани новогоднего веселья!

Уникальная возможность для зрителей

Не упустите шанс быть одним из первых, кто услышит номера из будущих премьер театра! Это отличный повод заглянуть в будущее театрального искусства и насладиться новыми музыкальными произведениями.

Когда и где

Наш «Новогодний экспресс» отправляется в путь по расписанию: 29, 30, 31 декабря и 4 января. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события!

Приобретение билетов

Если вы еще не успели купить билеты, поторопитесь! Ваше место в «Новогоднем экспрессе» уже ждет вас. Не опоздайте на посадку и позвольте себе насладиться настоящим праздником!

Январь
8 января четверг
18:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 700 ₽

