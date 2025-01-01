Меню
Новогодний джаз
Билеты от 1200₽
Новогодний джаз

Новогодний джаз

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте

Новогодний джаз в Москве: вечеринки под звуки саксофона

Приглашаем вас на уникальную новогоднюю джаз-вечеринку в сердце Москвы! Это мероприятие станет настоящим подарком для всех любителей живой музыки и атмосферных вечеров.

Что вас ждет?

На вечеринке вы сможете насладиться выступлениями талантливых музыкантов, которые создадут волшебную атмосферу праздника. В программе — зажигательные джазовые композиции и инструментальные соло, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Специальные гости

В этом году на сцене выступят известные джазовые исполнители, а также молодые и перспективные музыканты, которые с удовольствием поделятся своим творчеством. Не упустите возможность услышать живую музыку в исполнении мастеров жанра!

Создайте новогоднее настроение

Такой вечер — отличный способ встретить Новый год в кругу друзей или в компании единомышленников. Приходите, и атмосферные мелодии джаза помогут вам отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в праздничное настроение.

Место проведения

Партнером вечера станет одно из самых стильных заведений Москвы, которое предложит вам не только качественную музыку, но и изысканное меню. Поддержите новогодний дух великолепным ужином и бокалом шампанского!

Не пропустите возможность окунуться в мир джаза и почувствовать настоящую магию праздника. Мы ждем вас на нашем новогоднем джазовом вечере!

Купить билет на концерт Новогодний джаз

Январь
11 января воскресенье
19:00
Петрович Москва, Мясницкая, 24, стр. 3
от 1200 ₽
14 января среда
19:00
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
от 1200 ₽

