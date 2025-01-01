Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция»
Киноафиша Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция»

Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция»

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний джаз от оркестра «Северная Венеция»

Джаз — это не просто музыка, это целая эпоха, наполненная эмоциями, импровизацией и бесконечным поиском различных ритмов и звучания. В преддверии долгожданного праздника оркестр «Северная Венеция» порадует зрителей новой джазовой программой, в которой прозвучат любимые новогодние хиты: «Jingle Bells», «Let It Snow» и многие другие!

Шедевры джазового наследия

Вы услышите, без преувеличения, шедевры, навсегда оставшиеся в истории этого жанра. В программе ожидаются композиции всемирно признанных мастеров джаза: Скотта Джоплина, Джорджа Гершвина, Дейва Брубека, Глена Миллера, Луи Армстронга и других, чьи имена стали синонимами мастерства и креативности.

Формат концерта

Концерт пройдет в формате увлекательного диалога с публикой, что добавит мероприятию особую атмосферу общения. Ведущий концерта — маэстро Эдуард Томша. Каждый гость получит бокал шампанского в подарок!

Исполнители

Оркестр «Северная Венеция»

Художественный руководитель и дирижер — Эдуард Томша

Купить билет на концерт Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
20 декабря суббота
18:00
Музейно-выставочный центр «Петербургский художник» Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 100
от 1000 ₽

Фотографии

Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция» Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция» Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция» Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция» Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция» Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция» Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция»

В ближайшие дни

Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
6+
Джаз
Романтический Джаз во Дворце. Концерт с экскурсией
21 декабря в 17:00 Особняк Румянцева
от 2600 ₽
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
6+
Джаз
Магия свечей. Frank Sinatra. Рождественские песни
24 декабря в 20:30 Особняк Серебрякова
от 2400 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
21 января в 19:50 Поправка
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше