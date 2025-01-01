Новогодний джаз. Золотая коллекция. Оркестр «Северная Венеция»

Новогодний джаз от оркестра «Северная Венеция»

Джаз — это не просто музыка, это целая эпоха, наполненная эмоциями, импровизацией и бесконечным поиском различных ритмов и звучания. В преддверии долгожданного праздника оркестр «Северная Венеция» порадует зрителей новой джазовой программой, в которой прозвучат любимые новогодние хиты: «Jingle Bells», «Let It Snow» и многие другие!

Шедевры джазового наследия

Вы услышите, без преувеличения, шедевры, навсегда оставшиеся в истории этого жанра. В программе ожидаются композиции всемирно признанных мастеров джаза: Скотта Джоплина, Джорджа Гершвина, Дейва Брубека, Глена Миллера, Луи Армстронга и других, чьи имена стали синонимами мастерства и креативности.

Формат концерта

Концерт пройдет в формате увлекательного диалога с публикой, что добавит мероприятию особую атмосферу общения. Ведущий концерта — маэстро Эдуард Томша. Каждый гость получит бокал шампанского в подарок!

Исполнители

Оркестр «Северная Венеция»

Художественный руководитель и дирижер — Эдуард Томша