Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний джаз с Ильей Филипповым
Киноафиша Новогодний джаз с Ильей Филипповым

Новогодний джаз с Ильей Филипповым

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Магия праздника и джаза в Краснодаре

Заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов, один из ярчайших представителей джазовой сцены, приглашает вас на свой новогодний концерт. Это уникальное событие подарит вам незабываемую атмосферу праздника и музыкальное наслаждение.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите знаменитые новогодние и рождественские сочинения. Каждое произведение будет исполнено с особым джазовым акцентом, который заставит ваше сердце трепетать и позволит полностью погрузиться в волшебный мир музыки.

Почему стоит посетить

Концерт Ильи Филиппова — это не просто выступление. Это целое путешествие в мир джаза и новогоднего волшебства. Профессионализм музыканта и его команда обеспечат вам качественный звук и незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 28 декабря
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
17:00 от 1500 ₽ 20:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Музыка аниме: Sinteza Orchestra
0+
Живая музыка
Музыка аниме: Sinteza Orchestra
15 октября в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1200 ₽
Живем сегодня, не вчера...
12+
Эстрада
Живем сегодня, не вчера...
30 сентября в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Несогласие
16+
Инди
Несогласие
2 октября в 19:00 Sgt. Peppers Bar
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше