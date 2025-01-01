Новогодний джаз с Ильей Филипповым

Магия праздника и джаза в Краснодаре

Заслуженный артист Краснодарского края Илья Филиппов, один из ярчайших представителей джазовой сцены, приглашает вас на свой новогодний концерт. Это уникальное событие подарит вам незабываемую атмосферу праздника и музыкальное наслаждение.

Программа концерта

В программе концерта вы услышите знаменитые новогодние и рождественские сочинения. Каждое произведение будет исполнено с особым джазовым акцентом, который заставит ваше сердце трепетать и позволит полностью погрузиться в волшебный мир музыки.

Почему стоит посетить

Концерт Ильи Филиппова — это не просто выступление. Это целое путешествие в мир джаза и новогоднего волшебства. Профессионализм музыканта и его команда обеспечат вам качественный звук и незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!