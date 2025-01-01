Новогодний джаз. Прикосновение к сердцу

Новогодний концерт в Пермской филармонии

Внимание, театралы! С радостью представляем вам уникальное музыкальное событие, которое не оставит равнодушным ни одного зрителя. Участница популярных шоу «Голос» и «Три аккорда» Мариам Мерабова, обладательница удивительного меццо-сопрано, в этом спектакле исполнит яркие и запоминающиеся композиции.

Исполнители и коллектив

Мариам Мерабова, известная своими выразительными выступлениями, создаст атмосферу настоящего праздника. К её величественному вокалу присоединится группа Miraif, которая добавит в концерт современное звучание и яркие музыкальные акценты.

Что ожидать от спектакля

Событие обещает быть не только музыкальным, но и визуальным спектаклем, который удивит зрителей гармонией исполнения и сценографией. Каждое выступление станет настоящим спектаклем эмоций и чувств, проникающим в сердце каждого зрителя.

Интересные факты

Мариам Мерабова активно участвует в музыкальных проектах и сотрудничает с различными артистами, что делает каждое её выступление уникальным. Группа Miraif славится своим неподражаемым стилем, успешно сочетая элементы разных направлений музыки и создавая атмосферу невероятного взаимодействия со зрителями.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено!