Новогодний джаз при свечах в усадьбе

Новогодний джаз в усадьбе Державина

В канун Нового года музей-усадьба Г.Р. Державина приглашает вас в мир старого Голливуда! Ожидайте незабываемую атмосферу, наполненную музыкой дивных джазовых исполнителей. На сцене прозвучат самые любимые новогодние песни, включая Let it snow, Jingle Bells, Winter Wonderland и Santa Claus Is Coming to Town. Музыка таких легенд, как Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong и Glenn Miller, создаст волшебное настроение праздника.

Изысканная атмосфера

Погружение в атмосферу предновогодней сказки обеспечит бэнд Jazz Friends, который исполнит старый добрый джаз. Уютные интерьеры усадьбы, сотни свечей и мерцание новогодних игрушек на парадной елке создадут истинное очарование зимнего вечера.

Экскурсии для зрителей

Для зрителей, приобретающих билет с экскурсией, предусмотрена уникальная возможность посетить великолепные залы Дворца-усадьбы Державина. Перед концертом вы сможете насладиться экскурсией, где увидите обставленные в императорском стиле залы и экспозиции, посвящённые веку расцвета русской культуры.

Билеты и условия

Обращаем внимание на то, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсионным обслуживанием и без него. Время начала экскурсии указано в билете. Экскурсионные группы отправляются с интервалом 5-10 минут.

Информация о спектакле

Исполнители: Jazz Friends

Продолжительность: 1 час 15 минут