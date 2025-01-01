Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний джаз при свечах в усадьбе
Киноафиша Новогодний джаз при свечах в усадьбе

Новогодний джаз при свечах в усадьбе

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний джаз в усадьбе Державина

В канун Нового года музей-усадьба Г.Р. Державина приглашает вас в мир старого Голливуда! Ожидайте незабываемую атмосферу, наполненную музыкой дивных джазовых исполнителей. На сцене прозвучат самые любимые новогодние песни, включая Let it snow, Jingle Bells, Winter Wonderland и Santa Claus Is Coming to Town. Музыка таких легенд, как Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong и Glenn Miller, создаст волшебное настроение праздника.

Изысканная атмосфера

Погружение в атмосферу предновогодней сказки обеспечит бэнд Jazz Friends, который исполнит старый добрый джаз. Уютные интерьеры усадьбы, сотни свечей и мерцание новогодних игрушек на парадной елке создадут истинное очарование зимнего вечера.

Экскурсии для зрителей

Для зрителей, приобретающих билет с экскурсией, предусмотрена уникальная возможность посетить великолепные залы Дворца-усадьбы Державина. Перед концертом вы сможете насладиться экскурсией, где увидите обставленные в императорском стиле залы и экспозиции, посвящённые веку расцвета русской культуры.

Билеты и условия

Обращаем внимание на то, что в продаже есть билеты двух категорий: с экскурсионным обслуживанием и без него. Время начала экскурсии указано в билете. Экскурсионные группы отправляются с интервалом 5-10 минут.

Информация о спектакле

Исполнители: Jazz Friends
Продолжительность: 1 час 15 минут

Купить билет на концерт Новогодний джаз при свечах в усадьбе

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
от 2100 ₽

Фотографии

Новогодний джаз при свечах в усадьбе Новогодний джаз при свечах в усадьбе Новогодний джаз при свечах в усадьбе Новогодний джаз при свечах в усадьбе

В ближайшие дни

Орган и саксофон при свечах
6+
Классическая музыка
Орган и саксофон при свечах
16 января в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Стендап Вечер
18+
Юмор
Стендап Вечер
10 января в 21:00 Homie Lounge
от 400 ₽
Tango. Amore
0+
Классическая музыка
Tango. Amore
11 декабря в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
от 1400 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше