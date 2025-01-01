Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»

Приглашаем вас ощутить атмосферу петербургских джазовых вечеров при свечах, которые будут проходить 2, 9, 16, 23, 27 и 30 декабря в 20:00.

Неповторимый вечер

Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона и клавиш, новогодние декорации, изысканные блюда от шеф-повара и завораживающий вид на город создают идеальное настроение для зимнего вечера. Позвольте себе немного магии, окружив себя джазом, огнями большого города и особым зимним настроением!

Важные детали

Время сбора гостей: 19:30. Не пропустите возможность насладиться уникальной атмосферой и волшебством джазового вечера в Санкт-Петербурге.