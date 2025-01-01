Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»
Киноафиша Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»

Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»

Приглашаем вас ощутить атмосферу петербургских джазовых вечеров при свечах, которые будут проходить 2, 9, 16, 23, 27 и 30 декабря в 20:00.

Неповторимый вечер

Мелодичный вокал, чарующие звуки саксофона и клавиш, новогодние декорации, изысканные блюда от шеф-повара и завораживающий вид на город создают идеальное настроение для зимнего вечера. Позвольте себе немного магии, окружив себя джазом, огнями большого города и особым зимним настроением!

Важные детали

Время сбора гостей: 19:30. Не пропустите возможность насладиться уникальной атмосферой и волшебством джазового вечера в Санкт-Петербурге.

Купить билет на концерт Новогодний джаз при свечах в ресторане «Горизонты»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
16 декабря вторник
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
23 декабря вторник
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
27 декабря суббота
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
30 декабря вторник
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
3 января суббота
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
6 января вторник
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
9 января пятница
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽
13 января вторник
20:00
Горизонты Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 59, литера Б, 6 этаж
от 400 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
19 декабря в 18:00 Суарэ
Билеты
Коля Андреев. Проверочный стендап-концерт
18+
Юмор
Коля Андреев. Проверочный стендап-концерт
19 декабря в 21:30 Stage Standup Club
от 1500 ₽
Квиз «Гарри Поттер»
18+
Юмор
Квиз «Гарри Поттер»
9 января в 16:00 Stage Standup Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше