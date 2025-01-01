Новогодний джаз. Frank Sinatra

Новогодний концерт в роскошном особняке Серебрякова

В новогодние праздники приглашаем вас в невероятный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные зимние декорации и свет сотен свечей создадут уникальную атмосферу, позволяя вам по-настоящему ощутить дух праздника.

Музыкальная программа

Вы услышите самые знаменитые новогодние песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS: «Jingle Bells», «Let It Snow», «Have Yourself a Merry Little Christmas» и многие другие. Этот концерт станет настоящим музыкальным событием, которое запомнится надолго.

Экскурсия по особняку

Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга. Здесь сохранился оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы сможете восхититься великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века.

Дресс-код и категории билетов

Рекомендуемый дресс-код для мероприятия – cocktail attire («коктейль»).

В продаже представлены билеты трех категорий:

Категория VIP: 1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта.

1-ый ряд с экскурсией. Начало экскурсии за 45 минут до начала концерта. Категория А: 2-й и 3-й ряды с экскурсии и без экскурсии. Начало экскурсии также за 45 минут до начала концерта.

2-й и 3-й ряды с экскурсии и без экскурсии. Начало экскурсии также за 45 минут до начала концерта. Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс стать частью самого элегантного празднования Нового года, которое вы унесете с собой в сердце!