Новогодний джаз. Frank Sinatra

В новогодние праздники приглашаем вас в невероятный особняк Серебрякова, где царят тепло и уют. Изящные зимние декорации и свет сотен свечей создадут уникальную атмосферу, позволяя вам по-настоящему ощутить дух праздника.
Вы услышите самые знаменитые новогодние песни Фрэнка Синатра в исполнении джаз-бэнда JAZZ HOOLIGANS: «Jingle Bells», «Let It Snow», «Have Yourself a Merry Little Christmas» и многие другие. Этот концерт станет настоящим музыкальным событием, которое запомнится надолго.
Перед концертом вас ждет уникальная экскурсия по одному из самых изысканных особняков Петербурга. Здесь сохранился оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стилях классицизма и барокко. Вы сможете восхититься великолепной парадной лестницей из белого мрамора, парадными залами, каждый из которых имеет свой цвет, резными потолками и богатым лепным декором. В нескольких залах бережно сохранились подлинные изразцовые печи XIX века.
Рекомендуемый дресс-код для мероприятия – cocktail attire («коктейль»).
В продаже представлены билеты трех категорий:
Продолжительность концерта с экскурсией – 1 час 40 минут, без экскурсии – 75 минут. Продолжительность экскурсии – 25 минут. Гостям, купившим билеты категории В, рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.
Не упустите шанс стать частью самого элегантного празднования Нового года, которое вы унесете с собой в сердце!