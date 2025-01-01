Меню
Новогодний джаз. Frank Sinatra
Новогодний джаз. Frank Sinatra

Новогодний джаз. Frank Sinatra

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый год в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас встретить Новый год в уютной обстановке. Залы особняка, украшенные зимними декорациями, создадут настоящую праздничную атмосферу.

Музыкальная программа

В программе вечера — знаменитые хиты Фрэнка Синатры в исполнении джаз-бэнда «Jazz hooligans». Гостям представят такие известные композиции, как:

  • «Jingle Bells»
  • «Let It Snow»
  • «Have Yourself a Merry Little Christmas»

Идеальный вечер для любителей джаза

Вечер понравится любителям джаза и тем, кто хочет провести время в историческом месте, наслаждаясь атмосферой новогодних праздников. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!

Купить билет на концерт Новогодний джаз. Frank Sinatra

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
18:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2900 ₽
3 января суббота
18:30
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 2900 ₽

Фотографии

Фотографии

