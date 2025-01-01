Новогодний джаз. Frank Sinatra

Новый год в доме искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас встретить Новый год в уютной обстановке. Залы особняка, украшенные зимними декорациями, создадут настоящую праздничную атмосферу.

Музыкальная программа

В программе вечера — знаменитые хиты Фрэнка Синатры в исполнении джаз-бэнда «Jazz hooligans». Гостям представят такие известные композиции, как:

«Jingle Bells»

«Let It Snow»

«Have Yourself a Merry Little Christmas»

Идеальный вечер для любителей джаза

Вечер понравится любителям джаза и тем, кто хочет провести время в историческом месте, наслаждаясь атмосферой новогодних праздников. Не упустите возможность стать частью этого яркого события!