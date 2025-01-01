Меню
Новогодний драйв
Киноафиша Новогодний драйв

Новогодний драйв

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт в Краснодаре

Приглашаем вас на концерт ансамбля «Молодёжка», который состоится в Краснодарской филармонии имени Пономаренко. Это яркое событие станет настоящим музыкальным праздником для всех любителей разнообразных жанров.

Уникальное сочетание стилей

Концерт «Новогодний Драйв» удивит зрителей гармоничным сочетанием поп-музыки, джаза и классических произведений. Ансамбль «Молодёжка» известен своими энергичными выступлениями, которые создают необыкновенную атмосферу радости и праздника.

Почему стоит посетить?

Это мероприятие станет отличным способом поднять настроение и окунуться в мир музыки. Тем более что «Молодёжка» всегда радует зрителей оригинальными аранжировками и яркими номерами. Не упустите возможность насладиться великолепным концертом!

Купить билет на концерт Новогодний драйв

Декабрь
12 декабря пятница
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 500 ₽

