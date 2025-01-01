Новогодний дивертисмент

Волшебный Рождественский концерт в Краснодаре

Приглашаем вас на магический Рождественский концерт коллектива «Влюбленные в музыку», который подарит уникальные музыкальные открытия и создаст праздничную атмосферу. В программе — невероятное сочетание инструментов, включая скрипки, виолончели, фортепиано и перкуссию, которые вместе создадут неповторимую гармонию звуков и эмоций.

Что вас ожидает в программе

Музыка знаменитых композиторов : насладитесь произведениями Л. Эйнауди, чьи нежные и проникающие мелодии завораживают сердца слушателей.

: насладитесь произведениями Л. Эйнауди, чьи нежные и проникающие мелодии завораживают сердца слушателей. Классика в новом звучании : великолепные композиции легендарных Queen и Майкла Джексона будут представлены в ярких интерпретациях для струнных инструментов, которые удивят даже самых преданных поклонников.

: великолепные композиции легендарных Queen и Майкла Джексона будут представлены в ярких интерпретациях для струнных инструментов, которые удивят даже самых преданных поклонников. Романтические мелодии: оставайтесь под впечатлением от произведений Леонида Агутина и Sting, где соединены элементы джаза, рока и неоклассики.

Комбинация современности и классики, чувственные и мощные звуки создадут уникальную атмосферу праздника и волшебства. Это мероприятие идеально подходит для того, чтобы отпраздновать Рождество в кругу близких и друзей. Не упустите возможность стать частью этого музыкального чуда!