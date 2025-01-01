Меню
Новогодний детский бал «Волшебник Изумрудного города»
0+
О концерте

Новогодний детский бал в Особняке Мясникова

Особняк Мясникова снова открывает свои двери для юных зрителей! В этом году здесь пройдет новогодний детский бал, который обещает стать настоящим праздником для детей и их родителей.

Сказочные локации и персонажи

На балу юные гости смогут посетить волшебные локации страны Оз. Их ждут захватывающие встречи с любимыми персонажами из известной сказки. Дети не только познакомятся с героями, но и примут участие в увлекательных квестах, которые помогут им раскрыть загадки и тайны этого мира.

Роскошный финал вечера

Завершится событие великолепным балом в концертном зале XIX века, который наполнит атмосферу настоящего волшебства и праздника. Событие станет отличной возможностью для детей насладиться искусством и создать незабываемые воспоминания.

Для любителей сказок и волшебства

Новогодний детский бал в Особняке Мясникова — это идеальное мероприятие для всех, кто любит сказки и праздничное настроение. Не упустите шанс подарить вашему ребенку частичку волшебства!

Декабрь
21 декабря воскресенье
13:00
Особняк Мясникова Санкт-Петербург, Восстания, 45
от 6000 ₽

