«Новогодний цирк» на ВДНХ
Билеты от 1500₽
Киноафиша «Новогодний цирк» на ВДНХ

Спектакль «Новогодний цирк» на ВДНХ

0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Новогодний цирк в Москве

«Новогодний цирк» на ВДНХ приглашает вас и ваших близких окунуться в атмосферу волшебства и радости. Это увлекательное шоу станет прекрасным дополнением к новогодним праздникам и удивит зрителей всех возрастов.

Что вас ждет на шоу?

  • Акробатические номера, которые восхитят и удивят зрителей.
  • Выступление животных, которое подарит яркие эмоции и положительные впечатления.
  • Веселая клоунада, способная развеселить даже самых серьезных гостей.
  • Интерактивные номера, где каждый сможет стать частью действия и проявить свои таланты.
  • Праздничная музыка, создающая атмосферу веселья и уюта.
  • Сюрпризы для всей семьи, чтобы каждый зритель ушел с уникальными впечатлениями.

Праздничная атмосфера

Не упустите шанс встретить Новый год в компании добрых артистов. «Новогодний цирк» создает особую магию, которая сделает ваше времяпрепровождение незабываемым!

Купить билет на спектакль «Новогодний цирк» на ВДНХ

Январь
5 января понедельник
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
18:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
6 января вторник
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
18:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
7 января среда
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
18:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
8 января четверг
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
18:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
9 января пятница
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
18:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
10 января суббота
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
18:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
11 января воскресенье
12:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽
15:00
Павильон №11 «Казахстан» Москва, просп. Мира, 119, стр. 11, ВДНХ
от 1500 ₽

