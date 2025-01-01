Меню
Новогодний Чаплин Руж
18+
Кабаре-шоу «Новогодний Чаплин Руж» в «Чаплин Холл»

В театре-ресторане «Чаплин Холл» стартует незабываемое кабаре-шоу «Новогодний Чаплин Руж». Главный герой, вышедший из чёрно-белого экрана, перенесет зрителей в мир ярких красок и эмоций.

Зрелище и технологии

Организаторы шоу подготовили около 60 разнообразных костюмов, а также используют 3D-графику и множество спецэффектов. Это создает уникальную атмосферу, которая не оставит равнодушными любителей театра.

Интерактивный формат

Посетители смогут не только наблюдать за происходящим на сцене, но и участвовать в интерактиве с артистами. Это позволит каждому зрителю стать частью шоу.

Гастрономические удовольствия

Кроме зрелища, «Чаплин Холл» предлагает великолепные блюда своего ресторана. Это замечательная возможность насладиться изысканной кухней в сочетании с театральным искусством.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события на стыке театра и гастрономии!

Январь
9 января пятница
19:30
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 4000 ₽

