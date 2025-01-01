Новогодний бэйби-концерт. От 0 до 3-х

Бэйби-концерт в музыкальной квартире

В необычной атмосфере музыкальной квартиры на Тверской пройдет бэйби-концерт, который порадует маленьких зрителей и их родителей. Гостям предложат насладиться новогодними песнями и музыкальными произведениями, которые создадут праздничное настроение.

Концерт особенно подойдет семьям с детьми младшего возраста. Это отличная возможность провести время вместе и познакомить малышей с миром музыки. Пространство концерта будет наполнено яркими мелодиями и творческой атмосферой, что сделает вечер незабываемым для всех участников.

Не упустите шанс подарить своим детям волшебные мгновения и запоминающиеся впечатления на этот новогодний период!