Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодний бэйби-концерт. От 0 до 3-х
Билеты от 1000₽
Киноафиша Новогодний бэйби-концерт. От 0 до 3-х

Новогодний бэйби-концерт. От 0 до 3-х

0+
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Бэйби-концерт в музыкальной квартире

В необычной атмосфере музыкальной квартиры на Тверской пройдет бэйби-концерт, который порадует маленьких зрителей и их родителей. Гостям предложат насладиться новогодними песнями и музыкальными произведениями, которые создадут праздничное настроение.

Концерт особенно подойдет семьям с детьми младшего возраста. Это отличная возможность провести время вместе и познакомить малышей с миром музыки. Пространство концерта будет наполнено яркими мелодиями и творческой атмосферой, что сделает вечер незабываемым для всех участников.

Не упустите шанс подарить своим детям волшебные мгновения и запоминающиеся впечатления на этот новогодний период!

Купить билет на концерт Новогодний бэйби-концерт. От 0 до 3-х

Помощь с билетами
Декабрь
27 декабря суббота
11:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото со стендап-комиком
18+
Юмор Живая музыка
Музыкальное лото со стендап-комиком
6 января в 19:00 Sq Bar Wine & Grill
от 1100 ₽
Новогодний бал
6+
Живая музыка
Новогодний бал
18 декабря в 19:00 КЦ «Меридиан»
от 500 ₽
Sunday Family Jazz
0+
Джаз
Sunday Family Jazz
11 января в 17:00 Jam Club
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше