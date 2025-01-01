Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Новогодний балет-сказка «Конек-горбунок»
Киноафиша Новогодний балет-сказка «Конек-горбунок»

Спектакль Новогодний балет-сказка «Конек-горбунок»

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя балетная постановка «Конёк-Горбунок»

Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой приглашает вас на незабываемый новогодний спектакль по мотивам сказки Павла Ершова. Эта сказка не только порадует детей, но и станет источником вдохновения для взрослых.

Сказочные приключения

В центре сюжета — пушистая, украшенная царская ёлка, за охраной которой следит смелый Иван. Ночью кто-то начинает беспокоить дерево. Иван решает выяснить, кто это, и неожиданно попадает в мир волшебства. Ему предлагают помочь — за свое освобождение виновник дарит ему волшебного коня Конька-Горбунка.

Кому нужна помощь?

Однако на этом испытания не заканчиваются. Из-за таинственного исчезновения звезды с верхушки ёлки Иван и его верный друг отправляются в увлекательное приключение. Интересно, что в этой истории зрители также смогут помочь героям преодолеть сложности!

Чудеса новогодней ночи

Зрители будут очарованы изящной хореографией, яркими костюмами и великолепной музыкой. Спектакль наполнен волшебством, которое создаёт праздничную атмосферу в зале.

Важно знать!

Дети до 4 лет включительно проходят бесплатно по 1 билету со взрослым, но без права занимать отдельное место. Для зрителей от 5 лет и старше необходимо приобретение отдельного билета.

Не упустите возможность стать частью новогоднего волшебства! Встречайте Новый год — год Лошади, вместе со сказкой «Конёк-Горбунок»!

Купить билет на спектакль Новогодний балет-сказка «Конек-горбунок»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
27 декабря суббота
12:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 950 ₽
15:00
Белый зал Политехнического университета Петра Великого Санкт-Петербург, Политехническая, 29
от 950 ₽

В ближайшие дни

С Чарльзом Буковски за барной стойкой
18+
Перформанс
С Чарльзом Буковски за барной стойкой
25 января в 19:00 Fiddler's Green
от 1000 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
26 июля в 11:00 Casino Museum
от 900 ₽
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
6+
Детский Иммерсивный
Детская шоу-программа фокусника-иллюзиониста
1 августа в 14:00 Casino Museum
от 900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше