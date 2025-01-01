Меню
Новогодний бал
Билеты от 500₽
Киноафиша Новогодний бал

Новогодний бал

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Новогодний бал в КЦ «Меридиан»

Концерт «Новогодний бал» в КЦ «Меридиан» — это традиционное предновогоднее мероприятие, которое подарит зрителям волшебную атмосферу праздника. В программе представлены как классические, так и эстрадные произведения.

Что вас ждет на концерте?

На концерте выступят известные оркестры, которые исполнят лучшие музыкальные произведения. Зрители смогут насладиться как знакомыми мелодиями, так и новыми композициями, которые добавят разнообразия в вечернее представление.

Идеальная предновогодняя атмосфера

«Новогодний бал» — это не просто концерт, а целое событие, которое настроит вас на праздничный лад. Сочетание музыки, ярких костюмов и новогоднего декора создаст уникальную атмосферу, погружающую в мир праздника.

Уникальные традиции

Концерт стал неотъемлемой частью предновогодних традиций, собирая зрителей всех возрастов. Это отличная возможность провести время с близкими, наслаждаясь искусством и музыкой в дружеской обстановке.

Не упустите шанс стать частью этого магического вечера! Прогулки по фойе с горячими напитками и угощениями только усилят впечатление от вечера, полного музыки и радости.

Купить билет на концерт Новогодний бал

Декабрь
18 декабря четверг
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 500 ₽

