Новогодний бал
12+
Новогодний бал от Ленинградского диксиленда в Филармонии джазовой музыки

Ленинградский диксиленд, старейший отечественный коллектив традиционного джаза, приглашает вас на Новогодний бал. Этот ансамбль давно зарекомендовал себя как «визитная карточка» Петербурга, даря зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

В праздничном концерте прозвучат лучшие мелодии XX века, посвященные Новому году и Рождеству. Зрители смогут насладиться композициями, звучащими из-за океана, а также любимыми песнями советской эпохи. Это событие обещает стать ярким украшением новогодних праздников как для любителей джазовой музыки, так и для тех, кто ценит новогодние традиции.

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу праздника и насладиться живой музыкальной программой от мастеров жанра. Ленинградский диксиленд всегда рад видеть своих слушателей и готов предложить уникальную вечернюю программу, наполненную теплом и духом праздника.

Приходите и проведите незабываемый вечер с хорошей музыкой и отличным настроением!

Январь
1 января четверг
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 2000 ₽

