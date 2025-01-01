Новогодний бал от Ленинградского диксиленда в Филармонии джазовой музыки

Ленинградский диксиленд, старейший отечественный коллектив традиционного джаза, приглашает вас на Новогодний бал. Этот ансамбль давно зарекомендовал себя как «визитная карточка» Петербурга, даря зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

Программа вечера

В праздничном концерте прозвучат лучшие мелодии XX века, посвященные Новому году и Рождеству. Зрители смогут насладиться композициями, звучащими из-за океана, а также любимыми песнями советской эпохи. Это событие обещает стать ярким украшением новогодних праздников как для любителей джазовой музыки, так и для тех, кто ценит новогодние традиции.

Что нужно знать

Не пропустите шанс окунуться в атмосферу праздника и насладиться живой музыкальной программой от мастеров жанра. Ленинградский диксиленд всегда рад видеть своих слушателей и готов предложить уникальную вечернюю программу, наполненную теплом и духом праздника.

Приходите и проведите незабываемый вечер с хорошей музыкой и отличным настроением!