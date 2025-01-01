Ленинградский диксиленд, старейший отечественный коллектив традиционного джаза, приглашает вас на Новогодний бал. Этот ансамбль давно зарекомендовал себя как «визитная карточка» Петербурга, даря зрителям незабываемые музыкальные впечатления.
В праздничном концерте прозвучат лучшие мелодии XX века, посвященные Новому году и Рождеству. Зрители смогут насладиться композициями, звучащими из-за океана, а также любимыми песнями советской эпохи. Это событие обещает стать ярким украшением новогодних праздников как для любителей джазовой музыки, так и для тех, кто ценит новогодние традиции.
Не пропустите шанс окунуться в атмосферу праздника и насладиться живой музыкальной программой от мастеров жанра. Ленинградский диксиленд всегда рад видеть своих слушателей и готов предложить уникальную вечернюю программу, наполненную теплом и духом праздника.
Приходите и проведите незабываемый вечер с хорошей музыкой и отличным настроением!