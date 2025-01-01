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Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
Киноафиша Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна

Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Праздничное событие в музыкальном театре "Премьера"

Вы уже готовы к главному праздничному вечеру в году? Новый год пробуждает в каждом из нас самые тёплые чувства. Для кого-то это уютные воспоминания, для кого-то восторг и предвкушение волшебства. Без сомнения, новогодний вечер — особенный момент для всех!

В канун Нового года в музыкальном театре пройдет самый праздничный концерт года — «Новогодний бал». Этот вечер обещает стать незабываемым, полным волшебства и радости.

Программа вечера

Как всегда, праздничный вечер будет сопровождаться продолжительным антрактом. В это время в фойе гостей ждет выступление Биг-бенда Георгия Гараняна, который создаст уникальную атмосферу праздника. Кроме того, гостей ожидают приятные сюрпризы и волшебство, отраженное в золотых пузырьках шампанского!

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! «Новогодний бал» — это не просто концерт, это шанс окунуться в атмосферу настоящего праздника и порадовать себя и своих близких.

Приходите и подарите себе незабываемые впечатления в канун Нового года!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 29 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
20:00 от 1100 ₽
Краснодар, 30 декабря
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
20:00 от 1100 ₽

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