Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна

Праздничное событие в музыкальном театре "Премьера"

Вы уже готовы к главному праздничному вечеру в году? Новый год пробуждает в каждом из нас самые тёплые чувства. Для кого-то это уютные воспоминания, для кого-то восторг и предвкушение волшебства. Без сомнения, новогодний вечер — особенный момент для всех!

В канун Нового года в музыкальном театре пройдет самый праздничный концерт года — «Новогодний бал». Этот вечер обещает стать незабываемым, полным волшебства и радости.

Программа вечера

Как всегда, праздничный вечер будет сопровождаться продолжительным антрактом. В это время в фойе гостей ждет выступление Биг-бенда Георгия Гараняна, который создаст уникальную атмосферу праздника. Кроме того, гостей ожидают приятные сюрпризы и волшебство, отраженное в золотых пузырьках шампанского!

Не упустите возможность

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! «Новогодний бал» — это не просто концерт, это шанс окунуться в атмосферу настоящего праздника и порадовать себя и своих близких.

Приходите и подарите себе незабываемые впечатления в канун Нового года!