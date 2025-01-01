Спектакль Новогодний бал в Екатерининском собрании

Меню
Бал! Бал! Бал! «Петербург-концерт» объявляет сезон Зимних балов открытым. Вас ждет увлекательное театрализованное представление, полное приятных сюрпризов, оригинальных развлечений, великолепной музыки и танцев до утра.

Погружение в атмосферу праздника

Переступив порог Екатерининского собрания, гости мгновенно окажутся в торжественной и романтичной бальной атмосфере. У парадной лестницы их встретят королевские пажи, приглашая в новогодний мир чудес.

Волшебство музыки и танца

Элегантная хозяйка торжества и величественный распорядитель бала перенесут вас из века высоких скоростей и цифровых технологий в неторопливый мир музыки и театра. Здесь нет места грусти и одиночеству — только любовь, красота, радость и предвкушение чуда.

Сюрпризы вечера

Главный сюрприз Королевского бала — специальная концертная программа, подготовленная блистательными артистами «Петербург-концерта». В ней есть место как любимой оперной классике, так и искрометным танцевальным номерам. В финале вечера театральный зал трансформируется в настоящее бальное пространство, где артисты и зрители объединятся в танце и веселье.

Дресс-код

Хотя строгий дресс-код не предусмотрен, красивые платья и элегантные костюмы будут весьма уместны.

Продолжительность

Программа длится 1 час 30 минут без антракта.

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 2500 ₽
27 декабря суббота
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 2500 ₽
28 декабря воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 2500 ₽

