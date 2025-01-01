Спектакль «Новогодний бал у Золушки» перенесёт юных зрителей в мир героев всеми любимой сказки Шарля Перро. Злая мачеха и её капризные дочки готовятся к грандиозному Новогоднему Королевскому балу, в то время как Золушка лишь мечтает о веселом карнавале во дворце.
Но именно в Новогоднюю ночь случаются самые добрые чудеса! Прекрасная Фея спешит на помощь своей милой крестнице, чтобы сделать этот вечер незабываемым.
Наших маленьких гостей ждет красочная постановка, полная доброго волшебства, музыки, танцев и предпраздничного настроения. Яркие костюмы, впечатляющие сценические решения и талантливые артисты создадут волшебную атмосферу, которая оставит неизгладимые впечатления.
Сказка о Золушке известна по всему миру и существует в многих вариациях. Она учит доброте, терпению и вере в чудеса. Не упустите возможность соприкоснуться с этой всемирно известной историей в живом исполнении!
Приходите на спектакль и станьте частью этого новогоднего волшебства!