Новогодний бал у Золушки
О спектакле

Спектакль для всей семьи «Новогодний бал у Золушки»

Спектакль «Новогодний бал у Золушки» перенесёт юных зрителей в мир героев всеми любимой сказки Шарля Перро. Злая мачеха и её капризные дочки готовятся к грандиозному Новогоднему Королевскому балу, в то время как Золушка лишь мечтает о веселом карнавале во дворце.

Но именно в Новогоднюю ночь случаются самые добрые чудеса! Прекрасная Фея спешит на помощь своей милой крестнице, чтобы сделать этот вечер незабываемым.

Что ждать от спектакля?

Наших маленьких гостей ждет красочная постановка, полная доброго волшебства, музыки, танцев и предпраздничного настроения. Яркие костюмы, впечатляющие сценические решения и талантливые артисты создадут волшебную атмосферу, которая оставит неизгладимые впечатления.

Интересные факты

Сказка о Золушке известна по всему миру и существует в многих вариациях. Она учит доброте, терпению и вере в чудеса. Не упустите возможность соприкоснуться с этой всемирно известной историей в живом исполнении!

Приходите на спектакль и станьте частью этого новогоднего волшебства!

Декабрь
20 декабря суббота
11:00
Феерия Москва, 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
от 1000 ₽
14:00
Феерия Москва, 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
от 1000 ₽
17:00
Феерия Москва, 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
от 1000 ₽

