Новогодний бал у Серебрякова

Новогодний бал в особняке Серебрякова

В преддверии Нового года в старинном особняке Серебрякова состоится грандиозный Новогодний бал! Погрузитесь в атмосферу волшебства вместе с «Сном Щелкунчика».

Волшебные декорации и встречи с хозяином

Величественная ель, сверкающие фигурки балерин и роскошная фотозона с хрустальными бусами и Щелкунчиками создадут иллюзию зимнего царства, где начинается настоящее новогоднее чудо. Вас встретит сам хозяин особняка, статский советник Степан Акимович Серебряков, который поделится тайнами парадных залов и расскажет истории о зимних праздниках и балах прошлого.

Танцы в венском стиле

После светской беседы и знакомства с украшенным особняком вас ждет мастер-класс по традициям венских балов. Освойте изящные па вальса, польки и другие танцы эпохи. А затем, под знаменитую музыку Иоганна Штрауса, вы станете участником настоящего новогоднего бала!

Музыкальные выступления и праздничные угощения

Во время музыкальной паузы для гостей выступят артисты-резиденты Особняка Серебрякова: прима-балерина и квартет VIRTUOSI. Они исполнят самые праздничные мелодии Вивальди, Сен-Санса и других великих композиторов.

Уникальные предложения для гостей

В этот праздничный вечер вас ждут:

Элегантный фуршет от партнёра Особняка «Арт-Нуво» с игристым и изысканными угощениями.

Силуэтисты создадут ваш портрет в стиле XIX века.

Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне старинных интерьеров, украшенных к празднику.

Эксклюзивные новогодние подарки от Особняка и его партнёров.

Дресс-код и продолжительность мероприятия

Чтобы ощутить себя частью эпохи и волшебства, мы рекомендуем соблюдать дресс-код бала: дамы – бальное или вечернее платье в пол, кавалеры – смокинг или черный классический костюм.

Особняк Серебрякова ждет вас! Новогодний бал, как и магия этого праздника, мимолетен — его волшебство можно ощутить лишь раз в году! Продолжительность мероприятия — 3 часа. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала.

Мероприятие доступно для всех гостей старше 16 лет.