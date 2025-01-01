Меню
Новогодний бал у Серебрякова
Новогодний бал у Серебрякова

16+

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний бал в особняке Серебрякова

В преддверии Нового года в старинном особняке Серебрякова состоится грандиозный Новогодний бал! Погрузитесь в атмосферу волшебства вместе с «Сном Щелкунчика».

Волшебные декорации и встречи с хозяином

Величественная ель, сверкающие фигурки балерин и роскошная фотозона с хрустальными бусами и Щелкунчиками создадут иллюзию зимнего царства, где начинается настоящее новогоднее чудо. Вас встретит сам хозяин особняка, статский советник Степан Акимович Серебряков, который поделится тайнами парадных залов и расскажет истории о зимних праздниках и балах прошлого.

Танцы в венском стиле

После светской беседы и знакомства с украшенным особняком вас ждет мастер-класс по традициям венских балов. Освойте изящные па вальса, польки и другие танцы эпохи. А затем, под знаменитую музыку Иоганна Штрауса, вы станете участником настоящего новогоднего бала!

Музыкальные выступления и праздничные угощения

Во время музыкальной паузы для гостей выступят артисты-резиденты Особняка Серебрякова: прима-балерина и квартет VIRTUOSI. Они исполнят самые праздничные мелодии Вивальди, Сен-Санса и других великих композиторов.

Уникальные предложения для гостей

В этот праздничный вечер вас ждут:

  • Элегантный фуршет от партнёра Особняка «Арт-Нуво» с игристым и изысканными угощениями.
  • Силуэтисты создадут ваш портрет в стиле XIX века.
  • Профессиональный фотограф запечатлит вас на фоне старинных интерьеров, украшенных к празднику.
  • Эксклюзивные новогодние подарки от Особняка и его партнёров.

Дресс-код и продолжительность мероприятия

Чтобы ощутить себя частью эпохи и волшебства, мы рекомендуем соблюдать дресс-код бала: дамы – бальное или вечернее платье в пол, кавалеры – смокинг или черный классический костюм.

Особняк Серебрякова ждет вас! Новогодний бал, как и магия этого праздника, мимолетен — его волшебство можно ощутить лишь раз в году! Продолжительность мероприятия — 3 часа. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала.

Мероприятие доступно для всех гостей старше 16 лет.

В других городах
Декабрь
26 декабря пятница
21:00
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
от 30000 ₽

Фотографии

Новогодний бал у Серебрякова Новогодний бал у Серебрякова

