Новогодний Бал таинств
Киноафиша Новогодний Бал таинств

Новогодний Бал таинств

18+
Возраст 18+

О выставке

Погружение в мир волшебства: Новогодний Бал Тайнств в Чаплин-холле

«Новогодний Бал Тайнсв» — это уникальная театрализованная иммерсивная игра для взрослых, где гости смогут окунуться в мир сказочных грёз и волшебных фантазий. Организатором этого захватывающего мероприятия выступает Luxury Erotic Show DreamGirls, признанная за свои оригинальные шоу-программы.

Эксклюзивное событие

Особенностью «Бал Тайнсв» является ограниченное количество участников: всего 42 избранных гостя получат возможность стать частью интерактивного вечера. Этот формат гарантирует близкое взаимодействие со зрителем, живой вокал и мистические ритуалы, создавая атмосферу таинства и волшебства.

Для ценителей красоты и эротики

Событие станет настоящим праздником для любителей эстетики, а также поклонников интерактивных игр. Здесь каждый сможет не только насладиться зрелищем, но и стать частью создания незабываемой атмосферы, полной интриг и загадок.

Не упустите возможность стать частью этого исключительного события, которое обещает открыть новые грани театрального искусства!

Январь
5 января понедельник
19:00
Чаплин-холл Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург», 1 этаж
от 9000 ₽

Все выставки Москвы
