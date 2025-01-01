Новый 2026 год с музыкой души: «Новогодний Бал Шансона» в Екатеринбурге

Скоро в Екатеринбурге пройдет грандиозный концерт «Новогодний Бал Шансона» — идеальный способ встретить Новый год в компании любимых исполнителей. Зрители MTC Live Холл услышат как уже знакомые хиты, так и премьеры новых песен, создавая атмосферу тепла и искренности.

Программа, полная эмоций

На концерте будут исполнены настоящие жемчужины жанра. Шансон — это музыка, которая говорит с нами на одном языке, затрагивая такие глубокие чувства, как любовь, дружба, ностальгия, радость и грусть. Этот вечер станет возможностью поделиться эмоциями с близкими, окунуться в атмосферу праздника и получить заряд позитива на весь год.

Знакомьтесь с артистами

На сцене выступят Легенды русского Шансона и новые имена:

Вика Цыганова и группа «Покров» с такими хитами, как «Приходите в мой дом», «Гроздья рябины» и «Калина красная».

и группа «Покров» с такими хитами, как «Приходите в мой дом», «Гроздья рябины» и «Калина красная». Александр Добронравов , известный своими песнями «Как упоительны в России вечера» и «Ромашки для Наташки».

, известный своими песнями «Как упоительны в России вечера» и «Ромашки для Наташки». Группа «Лесоповал» с запоминающимися композициями «Я куплю тебе дом», «Радовать» и «Птичий рынок».

с запоминающимися композициями «Я куплю тебе дом», «Радовать» и «Птичий рынок». Анатолий Полотно и Федя Карманов , исполнители таких любимых песен, как «Добрый вечер» и «Поцелуй меня удача».

и , исполнители таких любимых песен, как «Добрый вечер» и «Поцелуй меня удача». Сергей Любавин , чьи хиты «Цветок» и «Волчонок» всегда полны эмоций.

, чьи хиты «Цветок» и «Волчонок» всегда полны эмоций. Рада Рай и Руслан Швыдченко , экс-вокалист группы «Штар», подарят зрителям «Лети душа» и «Танцуй красивая».

и , экс-вокалист группы «Штар», подарят зрителям «Лети душа» и «Танцуй красивая». Михаил Шелег , Татьяна Тишинская , Виктор Дорин , Афина и Максим Апрель также порадуют зрителей своими лучшими произведениями.

, , , и также порадуют зрителей своими лучшими произведениями. Наталья Которева, с композициями «Женщина за 50» и «Красная помада», завершит список артистов вечера.

Ведущий вечера

Ведущим Новогоднего Бала станет популярный шоумен Дмитрий Писарев, который готов подарить зрителям незабываемый вечер.

Не упустите эту возможность!

Приходите готовыми танцевать и подпевает любимым исполнителям. «Новогодний Бал Шансона» — это ваш билет в мир настоящей музыки, где каждая нота наполнена смыслом, а каждое слово искренностью! Билеты на звёздный концерт — это лучший подарок на Новый год. Возрастные ограничения: 16+.

Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.