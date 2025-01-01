Скоро в Екатеринбурге пройдет грандиозный концерт «Новогодний Бал Шансона» — идеальный способ встретить Новый год в компании любимых исполнителей. Зрители MTC Live Холл услышат как уже знакомые хиты, так и премьеры новых песен, создавая атмосферу тепла и искренности.
На концерте будут исполнены настоящие жемчужины жанра. Шансон — это музыка, которая говорит с нами на одном языке, затрагивая такие глубокие чувства, как любовь, дружба, ностальгия, радость и грусть. Этот вечер станет возможностью поделиться эмоциями с близкими, окунуться в атмосферу праздника и получить заряд позитива на весь год.
На сцене выступят Легенды русского Шансона и новые имена:
Ведущим Новогоднего Бала станет популярный шоумен Дмитрий Писарев, который готов подарить зрителям незабываемый вечер.
Приходите готовыми танцевать и подпевает любимым исполнителям. «Новогодний Бал Шансона» — это ваш билет в мир настоящей музыки, где каждая нота наполнена смыслом, а каждое слово искренностью! Билеты на звёздный концерт — это лучший подарок на Новый год. Возрастные ограничения: 16+.
Обратите внимание, что организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу.