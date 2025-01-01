Новогодний «Бал грёз» в Особняке Мясникова

Давайте отправимся в мир детства и мечты! В этом году «Бал грёз» пройдет в роскошных залах особняка XIX века, куда посетителей пригласят в атмосферу беззаботного счастья. Залы будут украшены загадочными ледяными скульптурами, которые оживят самые сокровенные воспоминания из детства.

Классическая музыка и бальные танцы

Гостей ждёт изысканная программа: классическая музыка в живом исполнении и бальные танцы под руководством опытного танцмейстера Петербурга. Это отличный способ потанцевать и насладиться магией новогоднего вечера.

Уникальный перфоманс

Одним из ярких моментов будет уникальный перфоманс, который перенесёт вас в атмосферу детства. Здесь вы сможете насладиться не только музыкой и танцами, но и специальной программой, навевающей ностальгические чувства и воспоминания о счастливых днях.

Праздничный фуршет

Не забудьте про праздничный фуршет, который станет вкусным дополнением к вечеру и добавит еще больше атмосферы праздника.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который обещает оставить у вас множество ярких эмоций и незабываемых впечатлений!