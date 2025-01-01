Спектакль Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие

Меню
Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие
6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
О спектакле

Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка» в Москве

«Таинственная елка» — это уникальный новогодний арт-эксперимент, созданный для детей от 6 лет и взрослых. В ходе мероприятия участники станут полноправными соавторами, создавая тайные послания через разные формы искусства.

Что вас ждет

Гости смогут:

  • Познакомиться с уже созданными объектами искусства.
  • Взаимодействовать с ними, изучая описания.
  • Составлять тайные послания для других посетителей, используя персонажей теневого театра и графические проекторы.
  • Создавать собственные короткие анимационные ролики в технике стоп-моушен, следуя простым инструкциям и используя свои смартфоны.

Важная информация

Обратите внимание, что на каждого ребенка и сопровождающего необходимо иметь отдельные билеты. Если вы планируете также посетить экспозицию музея, потребуется приобрести отдельный билет.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного проекта и создать что-то уникальное в канун новогодних праздников!

Январь
5 января понедельник
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
11 января воскресенье
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13 января вторник
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14 января среда
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15 января четверг
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16 января пятница
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17 января суббота
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18 января воскресенье
12:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
13:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
14:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
15:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
16:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
17:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
18:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽
19:00
Музей криптографии Москва, Ботаническая, 25, стр. 4
от 1000 ₽

