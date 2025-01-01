Спектакль Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: самостоятельное путешествие

Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка» в Москве

«Таинственная елка» — это уникальный новогодний арт-эксперимент, созданный для детей от 6 лет и взрослых. В ходе мероприятия участники станут полноправными соавторами, создавая тайные послания через разные формы искусства.

Что вас ждет

Гости смогут:

Познакомиться с уже созданными объектами искусства.

Взаимодействовать с ними, изучая описания.

Составлять тайные послания для других посетителей, используя персонажей теневого театра и графические проекторы.

Создавать собственные короткие анимационные ролики в технике стоп-моушен, следуя простым инструкциям и используя свои смартфоны.

Важная информация

Обратите внимание, что на каждого ребенка и сопровождающего необходимо иметь отдельные билеты. Если вы планируете также посетить экспозицию музея, потребуется приобрести отдельный билет.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного проекта и создать что-то уникальное в канун новогодних праздников!