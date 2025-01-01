Спектакль Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: путешествие с художниками

Иммерсивная «Таинственная елка» в Музее криптографии

Музей криптографии приглашает всех любителей новогодних чудес и искусства на иммерсивную «Таинственную елку». Это арт-эксперимент для детей от 6 лет и взрослых, в котором участники станут полноправными соавторами, мечтая и создавая тайные послания с использованием различных языков искусства.

Участие в творческом процессе

Посетители смогут погрузиться в мир творчества вместе с художниками, которые помогут рассказать личные истории с помощью зеркал, теней, света, звука и анимации. Каждый сможет выбрать: стать активным участником праздника или оставаться наблюдателем. Возможности безграничны: взаимодействие с готовыми объектами или создание собственных.

Создание и исполнение

Для тех, кто решит присоединиться к художникам, предусмотрены увлекательные активности. Участники смогут:

Придумывать персонажей теневого театра из подручных материалов и «оживлять» их с помощью стоп-моушен анимации.

Сочинять и исполнять музыкальные композиции, объединившись в импровизационный оркестр.

Зашифровывать и разгадывать послания, играя со светом и тенью.

Завершится мероприятие у большой белой елки, где участники увидят свои анимационные ролики, а художники вручат всем подарки — наборы для домашнего теневого театра.

Условия участия

Максимальное количество участников в одной группе — 20 человек. Участие детей до 9 лет возможно только в сопровождении взрослых. Программа доступна для людей с ментальными особенностями, а некоторые представления будут проходить с участием переводчика на русский жестовый язык, глухого гида и тифлокомментатора.

Важно: на каждого ребенка и сопровождающего необходимо иметь отдельные билеты. Если вы планируете также посетить экспозицию музея, потребуется приобрести отдельный билет.

Для уточнения информации напишите на почту hello@cryptography-museum.ru.