Спектакль Новогодний арт-эксперимент «Таинственная елка»: путешествие с художниками

Музей криптографии приглашает всех любителей новогодних чудес и искусства на иммерсивную «Таинственную елку». Это арт-эксперимент для детей от 6 лет и взрослых, в котором участники станут полноправными соавторами, мечтая и создавая тайные послания с использованием различных языков искусства.
Посетители смогут погрузиться в мир творчества вместе с художниками, которые помогут рассказать личные истории с помощью зеркал, теней, света, звука и анимации. Каждый сможет выбрать: стать активным участником праздника или оставаться наблюдателем. Возможности безграничны: взаимодействие с готовыми объектами или создание собственных.
Для тех, кто решит присоединиться к художникам, предусмотрены увлекательные активности. Участники смогут:
Завершится мероприятие у большой белой елки, где участники увидят свои анимационные ролики, а художники вручат всем подарки — наборы для домашнего теневого театра.
Максимальное количество участников в одной группе — 20 человек. Участие детей до 9 лет возможно только в сопровождении взрослых. Программа доступна для людей с ментальными особенностями, а некоторые представления будут проходить с участием переводчика на русский жестовый язык, глухого гида и тифлокомментатора.
Важно: на каждого ребенка и сопровождающего необходимо иметь отдельные билеты. Если вы планируете также посетить экспозицию музея, потребуется приобрести отдельный билет.
Для уточнения информации напишите на почту hello@cryptography-museum.ru.