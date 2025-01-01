Меню
Новогодние встречи с группой Turbosh в Санкт-Петербурге
16+
Возраст 16+

О концерте

В Санкт-Петербурге клуб «Рассвет» готовит сольный концерт группы Turbosh. Это событие станет ярким завершением новогодних праздников и привлечет внимание поклонников энергичной музыки и эффектных выступлений.

Программа концерта

Зрители смогут насладиться большим live шоу с участием специальных гостей и исполнением множества премьер, а также услышат рубиновые хиты, которые уже стали любимыми у фанатов. Группа обещает зарядить публику страстью и отменной энергетикой, что делает каждый концерт уникальным.

Почему стоит посетить?

Концерт Turbosh — это не только возможность насладиться живой музыкой, но и шанс стать частью настоящего музыкального праздника, полного сюрпризов и незабываемых эмоций. Не упустите шанс увидеть это грандиозное шоу!

Январь
8 января четверг
20:00
Рассвет Санкт-Петербург, Комсомола, 2
от 1200 ₽

