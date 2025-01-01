Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Новогодние встречи с группой Turbosh в Москве
Билеты от 1200₽
Киноафиша Новогодние встречи с группой Turbosh в Москве

Новогодние встречи с группой Turbosh в Москве

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте

Сольные концерты группы TURBOSH в Москве и Санкт-Петербурге

Группа TURBOSH готовится порадовать своих поклонников сольными концертами в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Эти музыкальные события обещают быть яркими и незабываемыми. В программе — множество live-выступлений, специальные гости, премьеры новых треков и конечно, популярные хиты группы.

Где и когда

Концерты пройдут в уютном баре Stereo People, расположенном на улице Новослободская. Атмосфера заведения прекрасно подойдет для поклонников живой музыки и любителей праздников, особенно в преддверии новогоднего сезона.

Почему стоит посетить

Для зрителей это отличная возможность насладиться энергичной музыкой и узнать новые композиции от любимой группы. TURBOSH известны своими запоминающимися ритмами и зажигательными шоу, так что не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

Купить билет на концерт Новогодние встречи с группой Turbosh в Москве

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 1200 ₽

В ближайшие дни

Новый стендап
18+
Юмор
Новый стендап
2 января в 20:00 Punch & Judy
от 400 ₽
Шедевры эпох. Орган, голос
6+
Классическая музыка
Шедевры эпох. Орган, голос
7 марта в 19:00 Малый зал Консерватории
от 800 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка
Орган при свечах
13 декабря в 19:00 Музей Пушкина
от 999 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше