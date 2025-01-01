Новогодние встречи с группой Turbosh в Москве

Сольные концерты группы TURBOSH в Москве и Санкт-Петербурге

Группа TURBOSH готовится порадовать своих поклонников сольными концертами в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Эти музыкальные события обещают быть яркими и незабываемыми. В программе — множество live-выступлений, специальные гости, премьеры новых треков и конечно, популярные хиты группы.

Где и когда

Концерты пройдут в уютном баре Stereo People, расположенном на улице Новослободская. Атмосфера заведения прекрасно подойдет для поклонников живой музыки и любителей праздников, особенно в преддверии новогоднего сезона.

Почему стоит посетить

Для зрителей это отличная возможность насладиться энергичной музыкой и узнать новые композиции от любимой группы. TURBOSH известны своими запоминающимися ритмами и зажигательными шоу, так что не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!