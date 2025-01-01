Меню
Новогодние сказки для всей семьи. Садко
Билеты от 1000₽
Новогодние сказки для всей семьи. Садко

Новогодние сказки для всей семьи. Садко

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Погружение в волшебство с «Садко». Новогодняя сказка в соборе

В канун Нового года мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир преданий древнего Новгорода. Музыкально-театрализованная сказка «Садко» объединяет живое слово и музыку — от народных напевов и звона гуслей до произведений великих композиторов, таких как Бах, Рахманинов, Шопен, Шуберт, Мендельсон, Дворжак и Римский-Корсаков.

Юные зрители станут участниками приключений смелого гусляра Садко, помочь ему закидывать невод, укрощать бурю и искать путь домой. А взрослые услышат в этой истории вечные темы — о вдохновении, благодарности и любви, которая сильнее времени и моря.

Программа концерта

В программе могут быть представлены следующие музыкальные номера:

  • С. Рахманинов. Музыкальный момент ре-бемоль мажор
  • Венок былин (исполняется на гуслях)
  • Н. А. Римский-Корсаков. Былина Волховы из оперы «Садко»
  • Сказ о земле Русской (исполняется на гуслях)
  • Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»
  • Ф. Шопен. Фрагмент Баллады №3
  • Ф. Шуберт. Форель
  • Ф. Мендельсон. Песня венецианского гондольера
  • А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»
  • Н. А. Римский-Корсаков. Вступление к арии Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Русская народная песня «Как по лужку травка»
  • Ф. Мендельсон. Песня без слов
  • Н. А. Римский-Корсаков. Нимфа Московская барыня (русский народный наигрыш)

Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Ольга Воробьёва (фортепиано)
  • Даниил Федорков (гусли)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Напоминаем, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт Новогодние сказки для всей семьи. Садко

Декабрь
30 декабря вторник
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

