Новогодние сказки для всей семьи. Садко

Погружение в волшебство с «Садко». Новогодняя сказка в соборе
В канун Нового года мы приглашаем вас погрузиться в волшебный мир преданий древнего Новгорода. Музыкально-театрализованная сказка «Садко» объединяет живое слово и музыку — от народных напевов и звона гуслей до произведений великих композиторов, таких как Бах, Рахманинов, Шопен, Шуберт, Мендельсон, Дворжак и Римский-Корсаков.
Юные зрители станут участниками приключений смелого гусляра Садко, помочь ему закидывать невод, укрощать бурю и искать путь домой. А взрослые услышат в этой истории вечные темы — о вдохновении, благодарности и любви, которая сильнее времени и моря.
Программа концерта
В программе могут быть представлены следующие музыкальные номера:
- С. Рахманинов. Музыкальный момент ре-бемоль мажор
- Венок былин (исполняется на гуслях)
- Н. А. Римский-Корсаков. Былина Волховы из оперы «Садко»
- Сказ о земле Русской (исполняется на гуслях)
- Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»
- Ф. Шопен. Фрагмент Баллады №3
- Ф. Шуберт. Форель
- Ф. Мендельсон. Песня венецианского гондольера
- А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»
- Н. А. Римский-Корсаков. Вступление к арии Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
- Русская народная песня «Как по лужку травка»
- Ф. Мендельсон. Песня без слов
- Н. А. Римский-Корсаков. Нимфа Московская барыня (русский народный наигрыш)
Исполняют лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Ольга Воробьёва (фортепиано)
- Даниил Федорков (гусли)
- Ольга Бекетова (художественное слово)
Продолжительность концерта — 60 минут (без антракта). Напоминаем, что программа может быть изменена.