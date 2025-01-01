Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко

Сказка о Садко: волшебный концерт для всей семьи
Приглашаем вас на уникальный концерт, где на ваших глазах орган и песочная анимация оживят волшебный мир преданий древнего Новгорода. Музыкально-театрализованная сказка «Садко» объединяет живое слово и музыку — от народных напевов и звона гуслей до шедевров великих композиторов.
Музыкальная программа
Концерт включает произведения таких мастеров, как:
- С. Рахманинов
- Н. А. Римский-Корсаков
- Ф. Шопен
- Ф. Шуберт
- Ф. Мендельсон
- А. Дворжак
В программе:
- С. Рахманинов. Музыкальный момент ре-бемоль мажор
- Венок былин (исполняется на гуслях)
- Н. А. Римский-Корсаков. Былина Волховы из оперы «Садко»
- Сказ о земле Русской (исполняется на гуслях)
- Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»
- Ф. Шопен. Фрагмент Баллады №3
- Ф. Шуберт. Форель
- Ф. Мендельсон. Песня венецианского гондольера
- А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»
- Н. А. Римский-Корсаков. Вступление к арии Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
- Русская народная песня «Как по лужку травка»
- Ф. Мендельсон. Песня без слов
- Н. А. Римский-Корсаков. Нимфа Московская барыня (русский народный наигрыш)
Обратите внимание, что возможны изменения в программе.
Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Ольга Воробьёва (фортепиано)
- Даниил Федорков (гусли)
- Ольга Бекетова (художественное слово)
Продолжительность и парковка
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.