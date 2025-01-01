Меню
Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко
Билеты от 1000₽
Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко

Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Сказка о Садко: волшебный концерт для всей семьи

Приглашаем вас на уникальный концерт, где на ваших глазах орган и песочная анимация оживят волшебный мир преданий древнего Новгорода. Музыкально-театрализованная сказка «Садко» объединяет живое слово и музыку — от народных напевов и звона гуслей до шедевров великих композиторов.

Музыкальная программа

Концерт включает произведения таких мастеров, как:

  • С. Рахманинов
  • Н. А. Римский-Корсаков
  • Ф. Шопен
  • Ф. Шуберт
  • Ф. Мендельсон
  • А. Дворжак

В программе:

  • С. Рахманинов. Музыкальный момент ре-бемоль мажор
  • Венок былин (исполняется на гуслях)
  • Н. А. Римский-Корсаков. Былина Волховы из оперы «Садко»
  • Сказ о земле Русской (исполняется на гуслях)
  • Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»
  • Ф. Шопен. Фрагмент Баллады №3
  • Ф. Шуберт. Форель
  • Ф. Мендельсон. Песня венецианского гондольера
  • А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»
  • Н. А. Римский-Корсаков. Вступление к арии Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
  • Русская народная песня «Как по лужку травка»
  • Ф. Мендельсон. Песня без слов
  • Н. А. Римский-Корсаков. Нимфа Московская барыня (русский народный наигрыш)

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Исп performers

Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Ольга Воробьёва (фортепиано)
  • Даниил Федорков (гусли)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко

Помощь с билетами
Январь
8 января четверг
14:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

