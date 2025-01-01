Новогодние сказки для всей семьи с песочной анимацией. Садко

Сказка о Садко: волшебный концерт для всей семьи

Приглашаем вас на уникальный концерт, где на ваших глазах орган и песочная анимация оживят волшебный мир преданий древнего Новгорода. Музыкально-театрализованная сказка «Садко» объединяет живое слово и музыку — от народных напевов и звона гуслей до шедевров великих композиторов.

Музыкальная программа

Концерт включает произведения таких мастеров, как:

С. Рахманинов

Н. А. Римский-Корсаков

Ф. Шопен

Ф. Шуберт

Ф. Мендельсон

А. Дворжак

В программе:

С. Рахманинов. Музыкальный момент ре-бемоль мажор

Венок былин (исполняется на гуслях)

Н. А. Римский-Корсаков. Былина Волховы из оперы «Садко»

Сказ о земле Русской (исполняется на гуслях)

Н. А. Римский-Корсаков. Колыбельная Волховы из оперы «Садко»

Ф. Шопен. Фрагмент Баллады №3

Ф. Шуберт. Форель

Ф. Мендельсон. Песня венецианского гондольера

А. Дворжак. Ария Русалки из оперы «Русалка»

Н. А. Римский-Корсаков. Вступление к арии Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»

Русская народная песня «Как по лужку травка»

Ф. Мендельсон. Песня без слов

Н. А. Римский-Корсаков. Нимфа Московская барыня (русский народный наигрыш)

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Исполнители

Концерт проведут лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»

Ольга Воробьёва (фортепиано)

Даниил Федорков (гусли)

Ольга Бекетова (художественное слово)

Продолжительность и парковка

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.