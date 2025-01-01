Новогодние сказки для всей семьи с органом. Щелкунчик

Новогодний концерт с Щелкунчиком в Англиканском соборе Святого Андрея

В Англиканском соборе Святого Андрея состоится новогодний концерт, который порадует как детей, так и взрослых. В центре сюжета — знаменитая история Гофмана о маленьком, но отважном Щелкунчике и его храброй подруге Мари.

Уникальное сочетание увлекательного рассказа и классической музыки сделает это мероприятие по-настоящему волшебным. Исполнят произведения лауреаты международных конкурсов: Олег Матвеев (волынка, саксофон, кларнет, флейта) и Юлия Иконникова (орган).

О программе концерта

Концерт обещает быть насыщенным и интересным. Артисты с помощью слова и музыки расскажут юным слушателям и их родителям знаменитый сюжет о приключениях Щелкунчика и его превращении в принца с счастливым концом. Увлекательный рассказ совместно с необычным звучанием дудочек и органа создаст особую атмосферу праздника.

Зачем посетить концерт?

Это мероприятие станет отличной возможностью провести время всей семьёй, насладиться великолепными музыкальными номерами и зарядиться новогодним настроением. Концерт будет особенно интересен тем, кто ценит новогодние истории и классическую музыку.